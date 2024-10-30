Кидал камни в окна и бросался на прохожих: новосибирец устроил дебош на Затулинке — видео буйного сибиряка

Инцидент произошел на улице Палласа Источник: «Типичная Затулинка» во «Вконтакте»











В Новосибирске молодой человек устроил скандал на Затулинке. По словам очевидцев, сибиряк кидал камни в окна, бросался на машины и людей. Кадры опубликовали в группе «Типичная Затулинка» во «Вконтакте».

В посте говорится, что инцидент произошел на улице Палласа напротив школы № 198. Чтобы угомонить буйного сибиряка, местные жители вызвали полицию.

— Полиция приехала, но его отпустили уже через час. Причем это уже не первая его выходка, несколько раз забирали, но с нулевым результатом, — рассказали местные жители.

Источник: «Типичная Затулинка» во «Вконтакте»

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступало сообщение по этому инциденту.

— Гражданин, нарушающий общественный порядок, был доставлен в Кировский отдел полиции № 8, где с ним провели профилактическую беседу. Также в отношении его составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство». Затем гражданин пожаловался на состояние здоровья, был передан медикам, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в полиции, заявлений о порче имущества не поступало.