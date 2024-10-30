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Происшествия Кидал камни в окна и бросался на прохожих: новосибирец устроил дебош на Затулинке — видео буйного сибиряка

Кидал камни в окна и бросался на прохожих: новосибирец устроил дебош на Затулинке — видео буйного сибиряка

Мужчину задержала полиция

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29 комментариев

Инцидент произошел на улице Палласа

В Новосибирске молодой человек устроил скандал на Затулинке. По словам очевидцев, сибиряк кидал камни в окна, бросался на машины и людей. Кадры опубликовали в группе «Типичная Затулинка» во «Вконтакте».

В посте говорится, что инцидент произошел на улице Палласа напротив школы № 198. Чтобы угомонить буйного сибиряка, местные жители вызвали полицию.

— Полиция приехала, но его отпустили уже через час. Причем это уже не первая его выходка, несколько раз забирали, но с нулевым результатом, — рассказали местные жители.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступало сообщение по этому инциденту.

— Гражданин, нарушающий общественный порядок, был доставлен в Кировский отдел полиции № 8, где с ним провели профилактическую беседу. Также в отношении его составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство». Затем гражданин пожаловался на состояние здоровья, был передан медикам, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в полиции, заявлений о порче имущества не поступало.

Ранее четырех подростков арестовали за нападение на курьера в Новосибирске. Подростки нанесли мужчине удары ножом и украли у него телефон.

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Комментарии
29
Каменский Скуф
53 минуты
Долго интересно ехали с 8 отдела до школы. Удивительно, как они успели его на месте застать. Поди этот гражданин с обезьянника и вышел, пошел гулять дальше.
Nik1972
1 час
Странно...А другому дали 3 года колонии за угрозу кинуть в "пострадавшего" пластиковый стаканчик,чем был причинён тяжёлый моральный вред и повлекло стойкое нарушение психического здоровья..Хотя о каких мелочах сегодня я пишу..
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