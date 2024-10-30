Бабуля оставила послание на двери машины наглого водителя — новосибирец припарковал кроссовер на пути трамвая

Водитель припарковал свой кроссовер Honda CR-V на рельсах в центре Новосибирска и заблокировал движение трамваев. Кадры с места инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как говорится в посте, инцидент произошел на Мичурина, 9. По словам очевидцев, движение трамваев заблокировано уже больше двух часов.
По информации НГС, автомобиль принадлежит некоему 25-летнему Николаю Дмитриевичу О. Кроссовер зарегистрирован в Новосибирске.
Пассажиры решили проучить водителя. Так, одна из женщин оставила послание на автомобиле.
— Только полный [оскорбление] может остановить трамваи, — написала сибирячка.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции, однако автомобиль уже уехал.
Ранее в Новосибирске на остановке «Гребенщикова» водители заняли карман для общественного транспорта. В итоге автобусам пришлось останавливаться во втором ряду.