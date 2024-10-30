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Происшествия Бабуля оставила послание на двери машины наглого водителя — новосибирец припарковал кроссовер на пути трамвая

Бабуля оставила послание на двери машины наглого водителя — новосибирец припарковал кроссовер на пути трамвая

Инцидент произошел в центре города

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72 комментария

Автомобиль бросили на улице Мичурина

Водитель припарковал свой кроссовер Honda CR-V на рельсах в центре Новосибирска и заблокировал движение трамваев. Кадры с места инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как говорится в посте, инцидент произошел на Мичурина, 9. По словам очевидцев, движение трамваев заблокировано уже больше двух часов.

Трамваи не могут проехать

По информации НГС, автомобиль принадлежит некоему 25-летнему Николаю Дмитриевичу О. Кроссовер зарегистрирован в Новосибирске.

Сибирячка оставила послание водителю

Пассажиры решили проучить водителя. Так, одна из женщин оставила послание на автомобиле.

— Только полный [оскорбление] может остановить трамваи, — написала сибирячка.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции, однако автомобиль уже уехал.

Ранее в Новосибирске на остановке «Гребенщикова» водители заняли карман для общественного транспорта. В итоге автобусам пришлось останавливаться во втором ряду.

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Комментарии
73
Noname13
1 час
А вообще в таких случаях вызывать гаи и пусть они вызывают эвакуатор.
Noname13
1 час
Выставить иск хозяину авто за простой трамвая и не дополученную прибыль.
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