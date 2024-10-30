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Происшествия Полиция начала проверку из-за бетона, который залил машины новосибирцев у ЖК

Полиция начала проверку из-за бетона, который залил машины новосибирцев у ЖК

В ведомство поступило несколько заявлений

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6 комментариев

На машине слева появились царапины и не отмываются пятна

Полиция проводит проверку из-за бетона, который вылился на машины новосибирцев со стройки нового ЖК. Об этом редакции НГС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, от жителей дома на улице Федосеева, 2 в полицию поступило два заявления по факту повреждения автомобилей. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как рассказывали НГС пострадавшие, каплями бетона со стройки Apartville заливает машины не в первый раз, местные обращались, как в полицию, так общались и с представителями компании. При этом застройщик комплекса апартаментов объяснил НГС, что в том месте, где жители оставляют свои машины, парковаться нельзя. Одному из пострадавших компания выплатила средства за мойку.

Недавно житель Новосибирска заявил, что строители четвертого моста испортили кузов его Toyota Camry краской, которая не смывается на мойке.

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Бетон Машина Автомобиль Стройка
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6
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18 минут
скоро хозяева авто будут извиняться
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