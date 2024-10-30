Полиция начала проверку из-за бетона, который залил машины новосибирцев у ЖК

На машине слева появились царапины и не отмываются пятна Источник: читатели НГС











Полиция проводит проверку из-за бетона, который вылился на машины новосибирцев со стройки нового ЖК. Об этом редакции НГС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, от жителей дома на улице Федосеева, 2 в полицию поступило два заявления по факту повреждения автомобилей. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как рассказывали НГС пострадавшие, каплями бетона со стройки Apartville заливает машины не в первый раз, местные обращались, как в полицию, так общались и с представителями компании. При этом застройщик комплекса апартаментов объяснил НГС, что в том месте, где жители оставляют свои машины, парковаться нельзя. Одному из пострадавших компания выплатила средства за мойку.