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В Заельцовском районе устраняют последствия коммунального ЧП

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Происшествия ЧП на Минина «Трубы разорвало»: что происходит в зоне отключения отопления после аварии в Новосибирске — фото с места

«Трубы разорвало»: что происходит в зоне отключения отопления после аварии в Новосибирске — фото с места

Новосибирцы переживают последствия коммунальной аварии на насосной станции

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29 комментариев

У людей затопило квартиру. Вода бежит сквозь потолок

В Новосибирске утром 30 октября остановились насосы на ПНС-5. Из-за этого часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. НГС собрал фотографии с места происшествия.

На месте работают сотрудники СГК

В Новосибирске из-за остановки оборудования на перекачивающей насосной станции подачу тепла ограничили в 640 жилых домах Калининского и Заельцовского районов.

В СГК уточнили, что последствия планируют устранить и восстановить теплоснабжение до 22:30 30 октября

В ближайшее время часть домов планируют перевести на другие источники теплоснабжения. Во дворах в зоне отключения работают сотрудники СГК и МАСС.

Последствия ЧП обещают устранить до вечера 30 октября

После аварии затопило две квартиры в двухэтажном доме на улице Кисловодской, 3, расположенной в Заельцовском районе. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС и жительница одной из квартир Галина.

Вода, в частности, залила квартиры в доме на Кисловодской

По словам сибирячки, аварии предшествовал сильный хлопок.

— Хлопок был сильный, произошёл разрыв трубы отопления на чердаке, — отметила Галина.

Последствия аварии

Мы ведем онлайн с места происшествия. Всю самую актуальную информацию вы можете узнать об аварии на ПНС-5 в нем.

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Авария Насосная станция Отопление Отключение тепла
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Комментарии
31
pancher
28 минут
Какой кошмар! Гнать Локтя из мэрии!!! А. Уже выгнали????
ждущий
11 минут
опять хлопок...
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