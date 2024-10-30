«Трубы разорвало»: что происходит в зоне отключения отопления после аварии в Новосибирске — фото с места

В Новосибирске утром 30 октября остановились насосы на ПНС-5. Из-за этого часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. НГС собрал фотографии с места происшествия.
В Новосибирске из-за остановки оборудования на перекачивающей насосной станции подачу тепла ограничили в 640 жилых домах Калининского и Заельцовского районов.
В ближайшее время часть домов планируют перевести на другие источники теплоснабжения. Во дворах в зоне отключения работают сотрудники СГК и МАСС.
После аварии затопило две квартиры в двухэтажном доме на улице Кисловодской, 3, расположенной в Заельцовском районе. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС и жительница одной из квартир Галина.
По словам сибирячки, аварии предшествовал сильный хлопок.
— Хлопок был сильный, произошёл разрыв трубы отопления на чердаке, — отметила Галина.
Мы ведем онлайн с места происшествия. Всю самую актуальную информацию вы можете узнать об аварии на ПНС-5 в нем.