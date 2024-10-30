«Трубы разорвало»: что происходит в зоне отключения отопления после аварии в Новосибирске — фото с места

У людей затопило квартиру. Вода бежит сквозь потолок Источник: читательница НГС Галина











В Новосибирске утром 30 октября остановились насосы на ПНС-5. Из-за этого часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. НГС собрал фотографии с места происшествия.

На месте работают сотрудники СГК Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Новосибирске из-за остановки оборудования на перекачивающей насосной станции подачу тепла ограничили в 640 жилых домах Калининского и Заельцовского районов.

В СГК уточнили, что последствия планируют устранить и восстановить теплоснабжение до 22:30 30 октября Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В ближайшее время часть домов планируют перевести на другие источники теплоснабжения. Во дворах в зоне отключения работают сотрудники СГК и МАСС.

Последствия ЧП обещают устранить до вечера 30 октября Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











После аварии затопило две квартиры в двухэтажном доме на улице Кисловодской, 3, расположенной в Заельцовском районе. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС и жительница одной из квартир Галина.

Вода, в частности, залила квартиры в доме на Кисловодской Источник: читатели НГС











По словам сибирячки, аварии предшествовал сильный хлопок.

— Хлопок был сильный, произошёл разрыв трубы отопления на чердаке, — отметила Галина.

Последствия аварии Источник: Андрей Бортко/NGS.RU









