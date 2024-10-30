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Число отключенных от тепла домов перевалило за 600

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Происшествия Число отключенных от тепла домов в Новосибирске перевалило за 600: на насосной станции авария

Число отключенных от тепла домов в Новосибирске перевалило за 600: на насосной станции авария

На насосной станции просушивают оборудование

1 842
26 комментариев

ЧП произошло сегодня утром

В Новосибирске 640 домов Заельцовского и Калининского районов отключили от отопления из-за аварии на насосной станции ПНС-5. Как сообщили в мэрии Новосибирска, эти объекты можно переключить на другие источники теплоснабжения. Сейчас эта задача решается.

С утра речь шла об отключении в 470 домах.

Как объяснил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков, для восстановления работы ПНС-5 дома обесточили. Оборудование станции просушивают.

— По данным СГК, основное оборудование ТЭЦ-4 работает в штатном режиме — отпускает тепловую энергию в соответствии с температурным графиком и производит электрическую энергию, — добавили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

В домах, где произошли прорывы, ремонтные бригады ведут сварку. При необходимости спасатели МАСС проводят откачку воды из подвальных помещений. Дома, в которых произошло отключение, управляются компаниями «Дост-Н» и «Спас-Дом».

— Подача тепла в первую очередь будет обеспечена в отношении социальных объектов. В детском саду № 274 на контроле ситуация с подтоплением подвала, проверяется температурный режим, — объяснили в мэрии.

В школах, которые отключили от тепла, занятий сегодня нет. Дети на каникулах.

В режиме быстрого реагирования работают бригады МКУ ЕДДС, управляющие компании, спасатели МАСС, службы администраций районов. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения — до 22:30.

Авария произошла сегодня, 30 октября, утром. НГС собирает всё, что известно об инциденте, в онлайн-трансляции.

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Комментарии
28
ЮлияВД
7 минут
Это еще не зима...
Гость
20 минут
21 век на дворе . Ну а что вы хотели ...вот такой в России 21 век ....отрицательное развитие , назад к буржуйкам .
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