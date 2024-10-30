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Происшествия Toyota Camry с тремя пассажирами влетела в столб на «кольце Ада» — видео

Toyota Camry с тремя пассажирами влетела в столб на «кольце Ада» — видео

В Новосибирске Toyota врезалась в столб на площади Труда

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Авария произошла поздно ночью

Toyota Camry с тремя людьми в салоне врезалась в столб в Ленинском районе Новосибирска. ДТП произошло в ночь на 30 октября на площади Труда, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На место приехала бригада скорой помощи

Авария случилась на участке дороги, который получил название «кольцо Ада». По словам очевидцев, в результате ДТП могли пострадать люди.

— Их трое в машине было, в каком-то странном состоянии все. Девушка, вроде, рёбра сломала. У одного мужика что-то с ногами случилось. Ещё один мужчина в карете скорой помощи находился, живой, — цитирует канал свидетеля аварии.

От пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области пока не поступало комментариев.

Напомним, 30 октября в жутком ДТП с большегрузом на новосибирской трассе погиб 19-летний водитель.

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Новосибирск Авария Кольцо ада
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