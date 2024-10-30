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Происшествия Легковушку разорвало на части: в жутком ДТП с большегрузом на новосибирской трассе погиб 19-летний водитель

Легковушку разорвало на части: в жутком ДТП с большегрузом на новосибирской трассе погиб 19-летний водитель

Мужчина выехал на встречную полосу

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5 комментариев

Погибшему водителю было 19 лет

Жуткое смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Татарском районе Новосибирской области. В результате столкновения погиб водитель легковушки, рассказали в пресс-службе региональной ГАИ.

Авария произошла около 21:00 29 октября. Начинающий 19-летний водитель ехал на автомобиле Hyundai Solaris по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на 982-м км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Faw.

В результате ДТП водитель Hyundai погиб. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах видно, что легковой автомобиль разорвало на части.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее смертельное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области. В нем погибла 35-летняя женщина-водитель.

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ДТП Смертельное ДТП Авария ГАИ Новосибирск
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Комментарии
5
Гость
17 минут
Мне вот всегда одно непонятно. Ну неужто с математикой так плохо всё? Сколько времени сэкономишь, если будешь лететь и обгонять не глядя? Если ехать 200-300 км, то в самом лучшем случае это будет час, а обычно не более получаса. Если же ехать 600-800 км, то на заправке дополнительной из-за повышенного расхода половина сэкономленного времени пропадёт.
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23 минуты
безопасные путинские дороги
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