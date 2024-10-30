Легковушку разорвало на части: в жутком ДТП с большегрузом на новосибирской трассе погиб 19-летний водитель

Жуткое смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Татарском районе Новосибирской области. В результате столкновения погиб водитель легковушки, рассказали в пресс-службе региональной ГАИ.
Авария произошла около 21:00 29 октября. Начинающий 19-летний водитель ехал на автомобиле Hyundai Solaris по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на 982-м км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Faw.
В результате ДТП водитель Hyundai погиб. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах видно, что легковой автомобиль разорвало на части.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее смертельное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области. В нем погибла 35-летняя женщина-водитель.