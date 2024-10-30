«Уперся в край капота»: в Новосибирске председателя СНТ обвинили в наезде на дачника-активиста

Дачные войны нередко заканчиваются травмами Источник: читатель НГС











Новосибирец Иван Брусенко написал заявление в полицию на председателя садового товарищества, который, по его словам, сбил его на автомобиле и сбежал с места происшествия. Сам председатель СНТ «Аэрофлот-1» Николай Вещеникин заявил корреспонденту НГС, что никого не сбивал.

Инцидент произошёл 23 октября на территории СНТ. Пострадавший Иван Брусенко утверждает, что выступил против установки нового вагончика для правления, ради которого рабочие начали спиливать деревья, вызвал полицию. Председатель, по его словам, попытался сбежать.

— Я пошёл искать и нашёл его на другом конце общества. Сказал председателю, мол, полиция хочет с тобой поговорить. Спокойно, без ругани. Встал на пути у него, получается, а тот переключил коробку и просто сбил меня. Протащил на капоте метров 10-15, я упал, а он попытался сбежать, — рассказал Иван Брусенко корреспонденту НГС.

Председатель, по его словам, сдал назад, оставил машину в нескольких десятках метров от места происшествия и ушёл. После конфликта Иван включил запись на своем телефоне, где видно отъезжающий автомобиль, а потом, как Николай выходит из машины и пытается уйти.

— Николай, не уходите, сейчас милиция подъедет, — говорит Иван, хватая оппонента за рукав.

— Меня не трогайте, Иван отпустите меня, — отвечает Николай, вырываясь.

Иван Брусенко снял видео сразу после «наезда» Источник: читатель НГС

Иван Брусенко отмечает, что его супруга звонила в полицию, но ей сказали вызывать ГАИ, поскольку случилось ДТП. Экипаж ДПС приехал спустя 3 часа, отмечает мужчина, но сотрудники заявили, что не будут оформлять ДТП.

— Сказали, что это умышленный наезд на человека, должен разбираться участковый. В итоге мы поехали в Заельцовский отдел МВД написали заявление, но до сих пор с нами никто не связался, — сетует Иван Брусенко.

Машину, на которой председатель якобы сбил дачника, сначала блокировали местные жители. Через день автомобиль исчез. Брусенко зафиксировал травмы в больнице: медики обнаружили у него повреждение колена и ушиб внутренних органов (справка имеется в распоряжении редакции).

Николай Вещеникин в разговоре с корреспондентом НГС пояснил, что противостояние с несколькими дачниками у него идёт не первый год. 23 октября, уверяет председатель, он никого не сбивал.

— Иван препятствовал физически спецтехнике, не давал работать. Я сел в машину и поехал дальше по рабочим делам по территории СНТ. Встретил этого вот мужчину: он стоял на дороге и препятствовал проезду. Я попросил его отойти, он упёрся в край капота. Я заглушил машину и вышел, — отметил Вещеникин.

По его словам, он сам стал жертвой нападения, поскольку Иван Брусенко якобы начал провоцировать, тянуть за одежду и в результате порвал ему куртку.

Брусенко между тем обратился за помощью к адвокату, который написал жалобу (имеется в распоряжении редакции) в региональный главк МВД о бездействии сотрудников. По его словам, до сих пор не были проведены необходимые следственные и процессуальные действия.

Редакция НГС направила в пресс-службу новосибирской полиции запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.