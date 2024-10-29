«Брызнул в лицо перцовкой»: появилась вторая версия конфликта между соседями из-за щенка ротвейлера

По словам новосибирца, владелец собаки сам напал на него Источник: читатель НГС











Вечером 27 октября во дворе дома на улице Псковской, 3 произошла потасовка между соседями. Один из них рассказал редакции НГС, что сосед сделал ему замечание по поводу щенка ротвейлера без намордника, а потом напал с ножом. С нами связалась другая сторона конфликта и поделилась своей версией событий.

Новосибирец Михаил, которого сосед обвинил в нападении с ножом, рассказал, что в тот вечер вышел к своему гаражу у дома вместе с сыном жены.

— Сосед стоял с собакой. Мы выходим из подъезда — он на нас орет. Я говорю: «Ты что орешь? Намордник надень на собаку». И слово за слово, — говорит Михаил.

Затем, по словам мужчины, сосед ударил его кулаком в лицо.

— Я хотел в ответ дать, в самом деле. А он достает перцовый баллон и брызгает в лицо, — рассказывает новосибирец.

Михаил уверяет, что после этого он просто ушел в свой гараж, чтобы промыть глаза. На этом потасовка закончилась. Мужчина также отметил, что в руках у него был не нож, а ключ от гаража.

Кроме того, новосибирец утверждает, что сосед всё снимает на камеры видеонаблюдения.

— Камеры стоят везде по периметру с его квартиры. В подъезде тоже камеры, — объясняет Михаил.

По его словам, из видео с потасовкой сосед удалил фрагмент с ударом. После конфликта новосибирец написал заявление в полицию, а 30 октября должен отправиться на судмедэкспертизу. Редакция НГС направила запрос в региональное МВД для выяснения обстоятельств соседского конфликта.

Ранее с редакцией НГС связался читатель Максим по этой же ситуации. По его словам, 27 октября он вышел встречать супругу во дворе и погулять с собакой. Из подъезда дома вышел его сосед и сделал замечание насчет намордника. Так завязалась словесная перепалка. Максим говорит, что после этого сосед что-то разложил в руках и попытался ударить его, а он защитился баллончиком.