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Происшествия Вынесли беременную женщину и ребёнка: крупный пожар произошёл в новосибирской пятиэтажке — видео

Вынесли беременную женщину и ребёнка: крупный пожар произошёл в новосибирской пятиэтажке — видео

Пожар произошёл в квартире на втором этаже

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6 комментариев

Из окна второго этажа во двор валил плотный дым

На улице Есенина, 53/1 в квартире на втором этаже произошёл пожар, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По их словам, также сильное задымлён подъезд.

Пожарные приступили к тушению огня

На место прибыли четыре пожарные машины. Очевидцы рассказали, что 10 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда. Женщину и маленького ребёнка эвакуировали с пятого этажа с помощью спасательных устройств. Также пожарные спустили вниз одного мужчину и беременную женщину.

Плотным дымом затянуло весь двор

Со слов местных жителей, хозяина квартиры, в которой произошёл пожар, осматривают сотрудники скорой помощи. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

Редакция НГС обратилась за комментарием в региональное МЧС.

Ранее пожар произошёл в высотке на на Красногорской.

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Пожар Огонь Пятиэтажка МЧС Новосибирск
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Комментарии
6
Гость
1 час
Мажоры и бандитосы из 90х подожгли свой же дом. Теперь переедут в новостройку, к центру поближе. Ничуть не жаль. Да и пострадавших нет, по сути. Кроме простых рабочих, которые теперь не получат премии по итогам месяца. Ведь мажорам многодетным нужно будет ремонт делать, стены белить, потолок красить.
Гость
55 минут
Манулица не пострадала?
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