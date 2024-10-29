Вынесли беременную женщину и ребёнка: крупный пожар произошёл в новосибирской пятиэтажке — видео

На улице Есенина, 53/1 в квартире на втором этаже произошёл пожар, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По их словам, также сильное задымлён подъезд.
На место прибыли четыре пожарные машины. Очевидцы рассказали, что 10 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда. Женщину и маленького ребёнка эвакуировали с пятого этажа с помощью спасательных устройств. Также пожарные спустили вниз одного мужчину и беременную женщину.
Со слов местных жителей, хозяина квартиры, в которой произошёл пожар, осматривают сотрудники скорой помощи. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.
Редакция НГС обратилась за комментарием в региональное МЧС.
Ранее пожар произошёл в высотке на на Красногорской.