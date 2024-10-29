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Происшествия «Достал из кармана ножик»: сибирячка обвинила ребенка в попытке напасть на прохожую из-за замечания

«Достал из кармана ножик»: сибирячка обвинила ребенка в попытке напасть на прохожую из-за замечания

В полиции объяснили, что нужно делать в такой ситуации

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Заявлений в полицию о происшествии не поступало

В соцсетях появилось сообщение об агрессивном ребенке, который якобы чуть не набросился с ножом на прохожую, сделавшую ему замечание. Сообщение опубликовали в группе «Подслушано Искитим» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно посту, инцидент произошел на детской площадке микрорайона Ложок. Автор поста заявляет, что дети плевались, а когда им сделали замечание — начали оскорблять.

— Подошла женщина с ребенком, мальчик начал посылать, оскорблять, достал из кармана ножик и готов был кинуться на нее. Чего ждать от такого мальчика, если он разгуливает с ножичком в кармане. Родители, узнавшие своего ребенка, принимайте меры, пока не поздно, — выложил фото автор поста, пожелавший остаться анонимным.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что заявлений о подобных происшествиях в Искитиме к ним не поступало.

— В таких случаях гражданам лучше обращаться сразу в полицию, — добавили в ведомстве.

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Ранее НГС сообщал, что в Новосибирске замечание об отсутствии намордника у щенка чуть не обернулось поножовщиной.

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Полиция Новосибирской области Искитим Искитимский район Дети Нападение Заявление в полицию
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