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Происшествия «Была не на переходе»: в полиции сообщили о состоянии сибирячки, которую подбросило от удара кроссовера

«Была не на переходе»: в полиции сообщили о состоянии сибирячки, которую подбросило от удара кроссовера

Автоинспекторы попросили пешеходов носить одежду со светоотражающими элементами

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5 комментариев

Госавтоинспекция Новосибирска

Сибирячка, которую сегодня утром на скорости сбил кроссовер на улице Выборной, сейчас находится в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло сегодня, 29 октября, в 7:30. По данным автоинспекторов, 43-летний новосибирец на «Мицубиси» ехал по улице Выборной со стороны улицы Кирова.

— Напротив дома № 122 по улице Выборной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадала 74-летняя женщина. Она доставлена в медучреждение, — объяснили в ГАИ Новосибирска.

Момент ДТП попал на видео.

Кадры могут шокировать

Автоинспекторы попросили пешеходов носить одежду со светоотражающими элементами, так как сумерках или в темноте человека на дороге почти не видно.

Вы были свидетелем ДТП? Знаете его участников? Свяжитесь с редакцией.

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За рулем троллейбуса, который сбил насмерть 25-летнюю беременную жительницу Новосибирска, была 66-летняя Ирина А., сообщил источник НГС. По данным источника, женщина — уроженка Сахалинской области и у нее десятки штрафов.

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Комментарии
7
Гость
9 минут
Пусть автоинспектора попросят мэрию освещение сделать на дорогах. А не людей рядить в спецодежду.
отец Кабани
3 минуты
Вообще-то старушка шла по пешеходному переходу. Это медицинскую помощь ей оказывали там, куда её отбросило.
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