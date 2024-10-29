«Была не на переходе»: в полиции сообщили о состоянии сибирячки, которую подбросило от удара кроссовера

Госавтоинспекция Новосибирска Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Сибирячка, которую сегодня утром на скорости сбил кроссовер на улице Выборной, сейчас находится в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло сегодня, 29 октября, в 7:30. По данным автоинспекторов, 43-летний новосибирец на «Мицубиси» ехал по улице Выборной со стороны улицы Кирова.

— Напротив дома № 122 по улице Выборной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадала 74-летняя женщина. Она доставлена в медучреждение, — объяснили в ГАИ Новосибирска.

Момент ДТП попал на видео.

Кадры могут шокировать Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Автоинспекторы попросили пешеходов носить одежду со светоотражающими элементами, так как сумерках или в темноте человека на дороге почти не видно.