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Происшествия Огонь повредил утеплитель и стены: в новосибирской высотке на Красногорской произошел пожар — видео

Огонь повредил утеплитель и стены: в новосибирской высотке на Красногорской произошел пожар — видео

Спасатели МЧС ликвидировали огонь за 18 минут

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6 комментариев

Во время происшествия никто не пострадал

В Новосибирске днем 29 октября произошел пожар в ЖК «Ньютон». Кадры возгорания опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

В канале говорится, что инцидент произошел в высотке на Красногорской, 25. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен хлопок.

Судя по кадрам, клубы дыма поднимаются на несколько метров. На месте работают пожарные.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что горела обшивка строящегося дома.

— За 18 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнём повреждён утеплитель стены дома на предварительной площади 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, — пояснили в ведомстве.

В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы спецтехники.

Ранее в Новосибирске ночью загорелся частный дом возле ЖК «Ясный берег».

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Комментарии
6
Тигренок99
16 минут
Опять на скорую руку слепленное
Гость
23 минуты
Ещё построить не успели,а уже горит.
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