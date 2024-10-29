Огонь повредил утеплитель и стены: в новосибирской высотке на Красногорской произошел пожар — видео

В Новосибирске днем 29 октября произошел пожар в ЖК «Ньютон». Кадры возгорания опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
В канале говорится, что инцидент произошел в высотке на Красногорской, 25. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен хлопок.
Судя по кадрам, клубы дыма поднимаются на несколько метров. На месте работают пожарные.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что горела обшивка строящегося дома.
— За 18 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнём повреждён утеплитель стены дома на предварительной площади 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, — пояснили в ведомстве.
В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы спецтехники.
Ранее в Новосибирске ночью загорелся частный дом возле ЖК «Ясный берег».