От машины осталась груда металла: видео, как «Жигули» горели утром в Новосибирске

огонь полностью уничтожил автомобиль Источник: «Инцидент-Новосибирск»











В Новосибирске утром 29 октября в Западном микрорайоне сгорел автомобиль. Видеозапись ЧП опубликовали в группе «Инцидент-Новосибирск» во «Вконтакте».

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во дворе дома на Титова, 272. Судя по кадрам с места пожара, огонь полностью уничтожил автомобиль ВАЗ-2101. На месте инцидента работают пожарные.

Источник: «Инцидент-Новосибирск»

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» поступило ранним утром.

— Прибывшие на место пожарные за минуту ликвидировали открытое горение. В результате происшествия огнем поврежден автомобиль на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, — пояснили в МЧС.

Как уточнили в региональном МЧС, с начала октября в Новосибирской области сгорело 38 автомобилей.