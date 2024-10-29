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Происшествия От машины осталась груда металла: видео, как «Жигули» горели утром в Новосибирске

От машины осталась груда металла: видео, как «Жигули» горели утром в Новосибирске

В одном из дворов Новосибирска выгорели «Жигули»

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8 комментариев

огонь полностью уничтожил автомобиль

В Новосибирске утром 29 октября в Западном микрорайоне сгорел автомобиль. Видеозапись ЧП опубликовали в группе «Инцидент-Новосибирск» во «Вконтакте».

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во дворе дома на Титова, 272. Судя по кадрам с места пожара, огонь полностью уничтожил автомобиль ВАЗ-2101. На месте инцидента работают пожарные.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» поступило ранним утром.

— Прибывшие на место пожарные за минуту ликвидировали открытое горение. В результате происшествия огнем поврежден автомобиль на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, — пояснили в МЧС.

Как уточнили в региональном МЧС, с начала октября в Новосибирской области сгорело 38 автомобилей.

Ранее в Тогучине вспыхнула машина, принадлежащая местной жительнице Альбине К. Потерпевшая уверена, что причиной возгорания стал поджог, а дело может быть связано с произошедшим в конце июля резонансным ДТП.

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Комментарии
8
Zemb
14 минут
минус дрифтун.
Жаба Васильевна
4 минуты
Ухудшение экологической обстановки в городе на лицо....
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