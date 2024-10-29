«Схватился за нож»: потасовка соседей из-за щенка ротвейлера без намордника попала на видео

Что именно было в руке нападавшего, разглядеть трудно, но мужчина пытался этим ударить оппонента Источник: читатель НГС Максим











В Новосибирске замечание об отсутствии намордника у щенка чуть не обернулось поножовщиной. Инцидент произошел во дворе на улице Псковской, 3 вечером 27 октября.

Как объяснил читатель НГС Максим, он вышел встречать супругу во дворе и погулять с четырехмесячным ротвейлером.

— Из подъезда дома вышел сосед. И начал со своим другом докапываться, почему у меня щенок без намордника. Слово за слово, и он начал оскорблять еще и мою супругу, называя ее проституткой и всё в таком роде. Затем схватился за нож. Пытались зарезать. Слава Богу, в кармане был перцовый баллончик. После того как я его им нейтрализовал, он закричал: «Топор, где топор?» — и побежал за ним в гараж, — объяснил Максим.

До применения более тяжелого оружия дело не дошло. Что именно все-таки кричал нападавший, убегая в сторону, на видео толком не расслышать. Сибиряк вызвал полицию и написал заявление.

На видео попал момент конфликта, но из-за обилия мата редакция была вынуждена убрать звук. Сначала идет словесная перепалка. Затем предъявивший претензии за намордник что-то раскладывает в руках и пытается этим ударить Максима. Мужчина защищается баллончиком.

Звук пришлось убрать из-за обилия мата Источник: читатель НГС Максим

— Сотрудники полиции доставлять в отдел гражданина для объяснений отказались. Сослались на участкового. Кстати, его друг грозился еще и разборками со мной. Будем надеяться, что это только слова, — добавил новосибирец. — Я вывожу щенка гулять без намордника, поскольку он на цепном поводке. Теперь буду гулять и с намордником обязательно.

Максим уверяет, что сосед скандальный и на него не раз уже писали заявления в полицию.

— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» по городу Новосибирску заявление поступило. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

На вопросы, почему нападавшего не забрали в отдел и действительно ли на него было написано несколько десятков заявлений, в полиции не ответили.

На прошлой неделе три сибирячки устроили потасовку с мужчиной на парковке торгового центра «Малинка» после концерта группы «Мираж».