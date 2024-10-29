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Происшествия «Схватился за нож»: потасовка соседей из-за щенка ротвейлера без намордника попала на видео

«Схватился за нож»: потасовка соседей из-за щенка ротвейлера без намордника попала на видео

Полиция проводит проверку

915
6 комментариев

Что именно было в руке нападавшего, разглядеть трудно, но мужчина пытался этим ударить оппонента

В Новосибирске замечание об отсутствии намордника у щенка чуть не обернулось поножовщиной. Инцидент произошел во дворе на улице Псковской, 3 вечером 27 октября.

Как объяснил читатель НГС Максим, он вышел встречать супругу во дворе и погулять с четырехмесячным ротвейлером.

— Из подъезда дома вышел сосед. И начал со своим другом докапываться, почему у меня щенок без намордника. Слово за слово, и он начал оскорблять еще и мою супругу, называя ее проституткой и всё в таком роде. Затем схватился за нож. Пытались зарезать. Слава Богу, в кармане был перцовый баллончик. После того как я его им нейтрализовал, он закричал: «Топор, где топор?» — и побежал за ним в гараж, — объяснил Максим.

До применения более тяжелого оружия дело не дошло. Что именно все-таки кричал нападавший, убегая в сторону, на видео толком не расслышать. Сибиряк вызвал полицию и написал заявление.

На видео попал момент конфликта, но из-за обилия мата редакция была вынуждена убрать звук. Сначала идет словесная перепалка. Затем предъявивший претензии за намордник что-то раскладывает в руках и пытается этим ударить Максима. Мужчина защищается баллончиком.

Звук пришлось убрать из-за обилия мата

— Сотрудники полиции доставлять в отдел гражданина для объяснений отказались. Сослались на участкового. Кстати, его друг грозился еще и разборками со мной. Будем надеяться, что это только слова, — добавил новосибирец. — Я вывожу щенка гулять без намордника, поскольку он на цепном поводке. Теперь буду гулять и с намордником обязательно.

Максим уверяет, что сосед скандальный и на него не раз уже писали заявления в полицию.

— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» по городу Новосибирску заявление поступило. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

На вопросы, почему нападавшего не забрали в отдел и действительно ли на него было написано несколько десятков заявлений, в полиции не ответили.

Редакция готова выслушать вторую сторону конфликта. Свяжитесь с нами

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На прошлой неделе три сибирячки устроили потасовку с мужчиной на парковке торгового центра «Малинка» после концерта группы «Мираж».

В Новосибирске замечание об отсутствии намордника у щенка чуть не обернулось поножовщиной. Инцидент произошел во дворе на улице Псковская, 3 вечером 27 октября. Как объяснил читатель НГС Максим, он вышел встречать супругу во дворе и погулять с собакой. Из подъезда дома вышел его сосед и сделал замечание насчет намордника. Так завязалась словесная перепалка. Затем, предъявивший претензии за намордник что-то раскладывает в руках и пытается этим ударить Максима. Мужчина защищается баллончиком.

ПО ТЕМЕ
Драка в Новосибирске Драка Соседи Октябрьский район Новосибирска Полиция Новосибирская полиция Нападение Собака без намордника Конфликт
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Комментарии
6
247518
5 минут
"Я вывожу щенка гулять без намордника, поскольку он на цепном поводке. Теперь буду гулять и с намордником обязательно." Безграмотность, в первую очередь хозяев, порождает, в том числе, и такие конфликты из-за животных. Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 28.03.2023 № 131-п "Об установлении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории Новосибирской области" для щенков до 6 мес. намордник не обязателен. После 6 мес. для собаки такой породы намордник будет нужен и наличие цепного поводка никак уже не оправдает отсутствие намордника. На каком поводке находится собака, абсолютно неважно, он должен быть обязательно (тем более если это щенок, который, в силу своего неразумного возраста, в любой момент может куда-нибудь рвануть)
Гость
14 минут
Дикие люди дикого общества👎
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