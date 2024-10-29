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Происшествия Три брата утонули во время рыбалки — их тела искали почти неделю

Три брата утонули во время рыбалки — их тела искали почти неделю

Известно, что двое из них были родными, а один — двоюродным

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Три брата утонули во время рыбалки в Усольском районе. Их тела искали почти неделю

Три брата утонули во время рыбалки в Иркутской области. Двое из них были родными, а один — двоюродным, рассказали журналисту «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

— Они уехали на рыбалку 19 октября. 20 октября было найдено тело одного, 24-го — второго, а 25-го — третьего. Смерть не криминальная. Узнать, были ли они в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти, сейчас невозможно, — рассказали в пресс-службе областной полиции.

Мужчинам было 24, 31 и 37 лет. На сайте администрации Боханского района сообщалось, что мужчины отправились на рыбалку на моторной лодке. В полиции рассказали, что лодка пока не найдена.

Ранее в Новосибирской области в пруду в селе Карасево утонул 60-летний мужчина. Предположительно, он рыбачил, выпал из лодки и запутался в сетях.

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Иркутск Боханский район Утопленники Рыбалка Пропавшие без вести
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