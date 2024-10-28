«Соблюдайте спокойствие»: в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРК «Ройял парк»

Из ТРК «Ройял Парк» в Новосибирске эвакуировали посетителей. Это произошло около 21:00 28 октября, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Соблюдайте спокойствие! Просьба всех покинуть помещение! — раздался по всему зданию сигнал тревоги.
По словам очевидцев, в ТРК были сотрудники Росгвардии. Всех посетителей вывели на улицу. Причина эвакуации пока неизвестна.
Редакция НГС обратилась в региональное МВД за разъяснением.
Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей из ДКЖ из-за сообщения о минировании.