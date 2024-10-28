«Сломал ручку и пинал двери»: жителей многоэтажки напугал незнакомец, который ломился ночью в квартиры

Мужчина ходил по этажам и ломился в квартиры около 30 минут Источник: читатель НГС Алексей











Жителей многоэтажки на улице Дмитрия Донского, 21/1 ночью перепугал незнакомый мужчина, который ломился в двери. Об этом редакции НГС рассказал читатель Алексей. Инцидент произошел около 05:00 27 октября.

Источник: читатель НГС Алексей

По словам мужчины, незнакомец, минуя консьержку, зашнл в подъезд и начал ломиться в квартиры на пятом и шестом этажах.

— У меня в одной из квартир проживает дочь, но, слава богу, ее не было в этот момент дома — она была у нас с ночевкой. (Мужчина. — Прим. ред.) сломал в её квартире ручку и пинал дверь, — рассказывает читатель НГС.

Сибиряк отмечает, что ни его дочь, ни другие соседи не знают буйного мужчину.

— Человек либо, не знаю, перепутал дом или не мог найти квартиру нужную, потому что всё это время находился на телефоне и ездил на лифте то на пятый, то на шестой, — предполагает Алексей.

По его словам, мужчина ломился в двери около 30 минут. При этом из подъезда он вышел уже около 11:30. Где он находился до этого времени — жильцы дома не знают. Сибиряк также отметил, что никто из соседей ночью не стал вызывать полицию. Разбираться начали только уже днем 27 октября.

— У меня сейчас дочь боится ночевать в своей же квартире. Я, как отец, очень переживаю за нее, — говорит Алексей.

Заявление в полицию мужчина уже написал. Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием.