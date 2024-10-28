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Около пескобазы нашли мертвого человека

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Происшествия Около пескобазы в Новосибирске нашли мертвого человека — видео с места происшествия

Около пескобазы в Новосибирске нашли мертвого человека — видео с места происшествия

Тело направят на судмедэкспертизу

2 393
8 комментариев

На место выезжали сотрудники полиции

В Новосибирске утром 28 октября на Чернышевском спуске возле пескобазы был обнаружен мертвый мужчина. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

В пресс-службе регионального ГУ МВД редакции НГС подтвердили, что информация о найденном теле поступала в полицию.

— На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.

В полиции также уточнили, что труп отправят на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее под окнами общежития СибГУТИ нашли тело женщины.

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Комментарии
8
Гость
26 минут
Пескобазы убивают штучно, а пескосмесь массово.
Гость
18 минут
зачем такую ерунду писать и возбуждать нездоровый интерес? сначала разберитесь хотя бы почему умер потом уже пишите
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