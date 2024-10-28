Около пескобазы в Новосибирске нашли мертвого человека — видео с места происшествия

В Новосибирске утром 28 октября на Чернышевском спуске возле пескобазы был обнаружен мертвый мужчина. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
В пресс-службе регионального ГУ МВД редакции НГС подтвердили, что информация о найденном теле поступала в полицию.
— На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.
В полиции также уточнили, что труп отправят на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам примут процессуальное решение.
Ранее под окнами общежития СибГУТИ нашли тело женщины.