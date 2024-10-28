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«Работает с 90-х»: что говорят о сибирячке, которая управляла троллейбусом во время страшного ДТП — жертвой стала беременная

Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП с троллейбусом в Новосибирске

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57 комментариев

За рулём троллейбуса была 66-летняя женщина

В Новосибирске по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зорге возбуждено уголовное дело, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Расследование ведётся по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным Госавтоинспекции, за рулём троллейбуса в момент аварии была 66-летняя женщина. В разговоре с корреспондентом НГС знакомый водителя сообщил, что она работает больше 25 лет.

— Она работает ещё с 90-х годов. Водитель опытный, очень ответственный, пунктуальный, не конфликтный ни с коллегами, ни с пассажирами, отзывчивый. Очень аккуратно водила даже старые, изношенные троллейбусы, — утверждает собеседник.

Знакомый женщины уверяет, что она не могла грубо нарушить правила дорожного движения.

— Я не видел, как всё это произошло, но со своей стороны могу сказать что, она не могла так грубо нарушить. Здесь мало того, что темнота была, так, скорее всего, ещё что-то её отвлекло, чтобы так проехать по пострадавшим. Ведь водитель, даже если неизбежно столкновение, остановит машину, чтобы не проехать дальше, — описал водителя собеседник.

Начальник МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин не ответил на звонок корреспондента НГС.

Тем временем на улице Зорге срочно чинят освещение после смертельного ДТП с троллейбусом. Ранее НГС пообщался с очевидцами аварии и знакомыми погибшей — женщина была беременна и работала в соседнем детсаду помощницей повара.

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Новосибирск ДТП Троллейбус
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Комментарии
57
киото
1 час
У нас тоже трудятся одни пенсионеры и пред пенсионеры. Пенсии на нормальную жизнь не хватает, вот и трудятся до смерти. Где ГПТУ, кто обучит молодёжь? Старики скоро закончатся, мигрантов выкинут и дальше что? Молодёжь повально идёт в платные, в основном, ВУЗЫ а потому, что больше некуда.
Olivia
1 час
Какой ужас, зато возраст пенсионный повысили, в таком возрасте надо дома сидеть уже давно или в гардеробе в поликлинике одежду принимать, без ответственности
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