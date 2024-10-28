«Работает с 90-х»: что говорят о сибирячке, которая управляла троллейбусом во время страшного ДТП — жертвой стала беременная

За рулём троллейбуса была 66-летняя женщина Источник: t.me/inc54











В Новосибирске по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зорге возбуждено уголовное дело, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Расследование ведётся по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным Госавтоинспекции, за рулём троллейбуса в момент аварии была 66-летняя женщина. В разговоре с корреспондентом НГС знакомый водителя сообщил, что она работает больше 25 лет.

— Она работает ещё с 90-х годов. Водитель опытный, очень ответственный, пунктуальный, не конфликтный ни с коллегами, ни с пассажирами, отзывчивый. Очень аккуратно водила даже старые, изношенные троллейбусы, — утверждает собеседник.

Знакомый женщины уверяет, что она не могла грубо нарушить правила дорожного движения.

— Я не видел, как всё это произошло, но со своей стороны могу сказать что, она не могла так грубо нарушить. Здесь мало того, что темнота была, так, скорее всего, ещё что-то её отвлекло, чтобы так проехать по пострадавшим. Ведь водитель, даже если неизбежно столкновение, остановит машину, чтобы не проехать дальше, — описал водителя собеседник.

Начальник МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин не ответил на звонок корреспондента НГС.