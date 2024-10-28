Травмат переделан в боевой: два новосибирца пришли в кальянную с пистолетом и устроили дебош

АБ «Гвардия» Источник: Стрельбу посетители открыть не успели











В Железнодорожном районе Новосибирска бойцы ГБР задержали в одной из кальянных пьяных мужчин, которые угрожали посетителям и персоналу заведения пистолетом. Вызов 28 октября поступил после 4 утра. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

— Парни угрожали персоналу и посетителям травматическим пистолетом «RETAY 84». Выяснилось, что травматический пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами, — отметили в «Гвардии».

Пистолет оказался не травматическим, а боевым Источник: АБ «Гвардия»











Работники заведения рассказали, что владелец оружия демонстративно достал пистолет из кармана, снял его с предохранителя и передернул затвор, а также дослал патрон в патронник. Таким образом он подготовился к стрельбе.

Выстрелить хулиган не успел, так как его вместе с другом задержали представители ГБР. Пистолет у нарушителя забрали. Дебоширов и оружие гвардейцы передали полиции.