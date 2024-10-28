Новосибирец заявил, что его избили охранники в ТРЦ «Аура» — он пьяный пошел за пылесосом

Мужчина пострадал на прошлой неделе Источник: читатель НГС Даниил











Житель Новосибирска заявил, что его на прошлой неделе в ТРЦ «Аура» избили охранники.

Пострадавший рассказал редакции НГС, что он пришел в магазин после того, как выпил алкоголя. В результате у него оказалось сломано ребро, и пока он не может работать.

— 23 октября примерно в 20:30 -21:00 меня сильно избили двое охранников в ТРЦ «Аура». Я был немного нетрезвый. Смотрел пылесосы, потом гулял по ТЦ. Сразу оттуда меня увезла скорая, — рассказал НГС пострадавший Даниил.

Новосибирец добавил, что получил множественные удары по голове, рукам и спине. Во время рентгена выяснилось, что перелом ребра у него с осложнением.

— Не помню, чтобы я их провоцировал на такие действия. Я написал заявление в полицию, прошел медосвидетельствование, — пояснил новосибирец корреспонденту.

Сибиряк добавил, что работает мастером по ремонту бытовой техники сам на себя, но из-за происшествия потерял трудоспособность и не может закончить начатые заказы.

— Врачи сказали, что меня избили очень профессионально, без сильных синяков. Травмы внутренние. Рука только почернела, да на спине пожелтело, — заключил мужчина. — Я не помню, чтобы их провоцировал, но со мной связался начальник охраны и сообщил, что была провокация с моей стороны, — объяснил пострадавший.

Даниил добавил, что просил видеозаписи происшествия у представителей ТРЦ, но их не предоставили.

— 23 октября в ТРЦ «Аура» произошел инцидент с гостем, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники охраны ТРЦ «Аура» обратились в Росгвардию. В настоящее время ТРЦ «Аура» проводит внутреннее расследование, — сообщили в ТРЦ.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт обращения сибиряка к ним.

– 27 октября заявление в Отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по Новосибирску поступило. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством, – заключили в полиции.