«Пассажира вынесли на носилках»: в центре Новосибирска столкнулись легковушки — спасатели вскрывали дверь

В ДТП никто не пострадал, отметили в полиции Источник: t.me/inc54











В Новосибирске возле здания по улице Железнодорожной, 18 столкнулись две машины. В результате спасателям МАСС пришлось вскрывать дверь и доставать пассажира. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Chery Tiggo разворачивался, не предоставив преимущества Toyota Harrier, судя по тому, что удар пришелся в правую часть Chery. Спасатели вскрывали правую дверь и вынесли пассажира на носилках. Он оказался жив, — сообщили очевидцы телеграм-канала.

Пассажира эвакуировали из машины Источник: t.me/inc54

На месте происшествия, судя по видео и фото, работали медики реанимации, спасатели МАСС, пожарные. На видео видно, как специалисты достают из салона автомобиля предположительно женщину и грузят ее в автомобиль скорой помощи. В полиции, ГАИ и МЧС прокомментировали инцидент.

— ДТП оформили с материальным ущербом. Пострадавших нет. На месте одному из пассажиров оказали первую медицинскую помощь. Пострадавшим не является, — прокомментировали НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ГУ МЧС России по региону информацию по ситуации подтвердили, но сообщили, что пассажирку передали медикам.

— В Железнодорожном районе Новосибирска сотрудники МЧС России и МАСС деблокировали зажатую при ДТП. Пассажирку передали медикам. Работы завершили за 20 минут, — сообщили в МЧС России по Новосибирской области.

А в ГАИ утверждают, что пострадал мужчина.

— Водитель 1971 года рождения ехал на Chery Tiggo по Железнодорожной со стороны Красного проспекта. Он планировал повернуть во двор дома № 18, но столкнулся с Toyota Harrie, за рулем которого был водитель 2004 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель Chery Tiggo. Его увезли в больницу. Характер полученных травм уточняется, — отметили в ГАИ.

Ранее НГС писал об еще одном ДТП, которое случилось в Новосибирске утром. На проспекте Карла Маркса кроссовер влетел в припаркованную «Газель». Переднюю часть кузова легковушки смяло.