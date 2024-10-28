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Происшествия Эвакуировали более 500 человек: три сообщения о лжеминировании поступило в Новосибирской области

Эвакуировали более 500 человек: три сообщения о лжеминировании поступило в Новосибирской области

Силовики проверяли помещения и территорию вокруг

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Сообщения о минировании оказались ложными

За неделю в Новосибирской области поступило три ложных сообщения о минировании.

Об этом рассказал 28 октября заместитель начальника ГУ МВД России Кирилл Травин во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Обследовали три объекта, проводилась эвакуация 528 граждан. В помещениях, на прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, — объяснил Кирилл Травин.

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Недавно посетителей ДК железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Ранее эвакуировали посетителей ТЦ «Мега», причиной стал муляж бомбы.

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Лжеминирование Эвакуация
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Татьяна 53
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"Я не здамся без бою! Мысленно я з вами, в окопе под Покровском, а телом, к сожалению, здесь, в Нью-Йорке" Вакарчук.
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