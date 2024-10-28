Эвакуировали более 500 человек: три сообщения о лжеминировании поступило в Новосибирской области

За неделю в Новосибирской области поступило три ложных сообщения о минировании.
Об этом рассказал 28 октября заместитель начальника ГУ МВД России Кирилл Травин во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Обследовали три объекта, проводилась эвакуация 528 граждан. В помещениях, на прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, — объяснил Кирилл Травин.
Недавно посетителей ДК железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Ранее эвакуировали посетителей ТЦ «Мега», причиной стал муляж бомбы.