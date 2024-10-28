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Происшествия В Новосибирской области по камерам за неделю поймали 21 человека — четверо из них были в федеральном розыске

В Новосибирской области по камерам за неделю поймали 21 человека — четверо из них были в федеральном розыске

Преступников нашли при помощи видеоанализа

2 916
26 комментариев

Всего за год задержали более 700 человек

Сотрудники полиции за неделю поймали с помощью комплекса видеоанализа и идентификации лиц 21 человека. Об этом рассказал 28 октября заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Четверо из них находились в федеральном розыске, двое без вести пропавших, четверо иностранных граждан, уклонявшихся от выезда за пределы территории Российской Федерации, — сообщил Кирилл Травин.

По словам заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, всего за год задержали 741 лицо.

В начале года в Новосибирской области задержали 9 человек, которые находились в федеральном розыске.

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Комментарии
26
С левого берега
1 час
Камера на вызов не приедет.
Гость
1 час
я то думаю где все менты ? на площади Кирова ни одного регулировщика за неделю вообще ! а оно во чО ..сидят телевизоры смотрят.
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