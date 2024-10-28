В Новосибирской области по камерам за неделю поймали 21 человека — четверо из них были в федеральном розыске

Сотрудники полиции за неделю поймали с помощью комплекса видеоанализа и идентификации лиц 21 человека. Об этом рассказал 28 октября заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Четверо из них находились в федеральном розыске, двое без вести пропавших, четверо иностранных граждан, уклонявшихся от выезда за пределы территории Российской Федерации, — сообщил Кирилл Травин.
По словам заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, всего за год задержали 741 лицо.
В начале года в Новосибирской области задержали 9 человек, которые находились в федеральном розыске.