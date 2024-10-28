Водитель пытался потушить сам, но не смог: Nissan вспыхнул посреди дороги в Новосибирске — видео

Автомобилист пытался потушить пламя Источник: t.me/teleact54











В Новосибирске утром 28 октября на улице Военной загорелся автомобиль. Пожар не смогли потушить водитель и другие автомобилисты. Возгорание ликвидировали пожарные. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54».

В ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию по поводу происшествия подтвердили Источник: t.me/teleact54

— Кроссовер Nissan Juke загорелся в дороге напротив дома №9/2 на улице Военной. Самостоятельно победить огонь владельцу автомобиля и очевидцам не удалось, справились подоспевшие пожарные, — отметили в телеграм-канале.

Судя по видео, возгорание случилось посреди проезжей части. Водитель вел себя спокойно и пытался потушить пламя, но ничего из этого у него не вышло. Также потушить огонь пытались очевидцы — другие автомобилисты, которые несли к автомобилю огнетушители. Также на записи видно, как на место приезжают пожарные и быстро побеждают пламя. Машину после этого окутало дымом.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию по поводу происшествия подтвердили.

— Сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля в течение 7 минут после сообщения в пожарную охрану. Понадобилось 3 минуты, чтобы ликвидировать открытое горение. Огнем поврежден моторный отсек на площади 1,5 м². Пострадавших нет. Реагировали 8 человек и две единицы техники МЧС России, — отметили в ведомстве.