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Происшествия Водитель пытался потушить сам, но не смог: Nissan вспыхнул посреди дороги в Новосибирске — видео

Водитель пытался потушить сам, но не смог: Nissan вспыхнул посреди дороги в Новосибирске — видео

Справиться с огнем смогли только сотрудники МЧС,

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15 комментариев

Автомобилист пытался потушить пламя

В Новосибирске утром 28 октября на улице Военной загорелся автомобиль. Пожар не смогли потушить водитель и другие автомобилисты. Возгорание ликвидировали пожарные. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54».

В ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию по поводу происшествия подтвердили

— Кроссовер Nissan Juke загорелся в дороге напротив дома №9/2 на улице Военной. Самостоятельно победить огонь владельцу автомобиля и очевидцам не удалось, справились подоспевшие пожарные, — отметили в телеграм-канале.

Судя по видео, возгорание случилось посреди проезжей части. Водитель вел себя спокойно и пытался потушить пламя, но ничего из этого у него не вышло. Также потушить огонь пытались очевидцы — другие автомобилисты, которые несли к автомобилю огнетушители. Также на записи видно, как на место приезжают пожарные и быстро побеждают пламя. Машину после этого окутало дымом.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию по поводу происшествия подтвердили.

— Сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля в течение 7 минут после сообщения в пожарную охрану. Понадобилось 3 минуты, чтобы ликвидировать открытое горение. Огнем поврежден моторный отсек на площади 1,5 м². Пострадавших нет. Реагировали 8 человек и две единицы техники МЧС России, — отметили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске загорелся расселенный барак. Местные жители отмечают, что этот барак загорался и раньше.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
16
Гость
17 минут
Ни один из проезжающих не поделился огнетушителем... Тех ли национализирувуруем?
Гость
13 минут
Уверен, что огнетушитель обошелся бы дешевле куртки и показал бы бОльшую эффективность в тушении возгорания.
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