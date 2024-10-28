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Происшествия Троллейбус насмерть сбил 25-летнюю девушку в Новосибирске

Троллейбус насмерть сбил 25-летнюю девушку в Новосибирске

Трагедия произошла на улице Зорге

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69 комментариев

В результате аварии погибла женщина

В Кировском районе Новосибирска на улице Зорге насмерть сбили 25-летнюю девушку. Об этом НГС сообщили в ГАИ по городу. Также пост опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Женщина 25 лет проходила проезжую часть. Ее сбили утром 28 октября.

У троллейбуса разбито стекло

В телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» отметили, что трагедия произошла возле дома на Зорге, 105. На пешеходном переходе троллейбус сбил насмерть человека. На месте работают сотрудники ГАИ. Судя по фото, лобовое стекло у транспортного средства разбито. Подробности аварии уточняют в ГИБДД по Новосибирску.

Если вы стали очевидцем этой трагедии или знаете, кем была погибшая, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что еще одно смертельное ДТП произошло на Станционной. Водитель сбил мужчину.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:
В ГАИ по городу Новосибирску добавили, что ДТП произошло в 7: 52. Женщина 1958 года рождения ехала за рулем троллейбуса по улице Зорге со стороны улицы Громова и наехала на женщину 1999 года рождения и ребенка 2020 года рождения. Они переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте, травмы ребенка уточняются.

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Комментарии
71
Л600EХ*54
59 минут
на пешеходном переходе🤦судя по вмятине, просто головой в лобовик, ужас. Но при этом, независимо от обстоятельств повторю еще раз,: пешеходы, вы не бессмертные, не нужно ломиться через дорогу нигде, ни по зебре ни через регулируемый переход на зелёный 🚦 свет, потому что если смотреть по сторонам и не бежать, шансов быть живым и невредимым кратно больше, помните об этом!
Ханна Намити
1 час
Медведева.....какое к черту стекло у троллейбуса? Девушка погибла! Вам в СМИ работать нельзя!
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