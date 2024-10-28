Троллейбус насмерть сбил 25-летнюю девушку в Новосибирске

В результате аварии погибла женщина Источник: t.me/inc54











В Кировском районе Новосибирска на улице Зорге насмерть сбили 25-летнюю девушку. Об этом НГС сообщили в ГАИ по городу. Также пост опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Женщина 25 лет проходила проезжую часть. Ее сбили утром 28 октября.

У троллейбуса разбито стекло Источник: t.me/inc54











В телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» отметили, что трагедия произошла возле дома на Зорге, 105. На пешеходном переходе троллейбус сбил насмерть человека. На месте работают сотрудники ГАИ. Судя по фото, лобовое стекло у транспортного средства разбито. Подробности аварии уточняют в ГИБДД по Новосибирску.

Ранее НГС писал о том, что еще одно смертельное ДТП произошло на Станционной. Водитель сбил мужчину.