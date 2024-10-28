«Машину оставили на ночь»: в Новосибирске кроссовер влетел в «Газель» — видео с места

В Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса автомобиль SsangYong Actyon врезался в припаркованную «Газель». Об этом 28 октября сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Водитель кроссовера SsangYong Actyon врезался на проспекте Карла Макса в «Газель», которую оставили на ночь на краю проезжей части, — указано в сообщении.
Судя по фото и видео, кроссовер получил серьезные повреждения передней части кузова. У автомобиля сильно смяло капот. При этом у «Газели» прицеп остался целым.
Информации о пострадавших нет. НГС выясняет подробности в ГАИ по Новосибирску.
Ранее мы писали о том, что еще один водитель кроссовера на новосибирской трассе сбил мужчину. После этого машина врезалась в грузовик.