«Машину оставили на ночь»: в Новосибирске кроссовер влетел в «Газель» — видео с места

Один из автомобилей был припаркован Источник: t.me/teleact54











В Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса автомобиль SsangYong Actyon врезался в припаркованную «Газель». Об этом 28 октября сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по всему, кроссовер влетел в Газель на скорости Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Водитель кроссовера SsangYong Actyon врезался на проспекте Карла Макса в «Газель», которую оставили на ночь на краю проезжей части, — указано в сообщении.

Судя по фото и видео, кроссовер получил серьезные повреждения передней части кузова. У автомобиля сильно смяло капот. При этом у «Газели» прицеп остался целым.

Информации о пострадавших нет. НГС выясняет подробности в ГАИ по Новосибирску.