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Происшествия «Машину оставили на ночь»: в Новосибирске кроссовер влетел в «Газель» — видео с места

«Машину оставили на ночь»: в Новосибирске кроссовер влетел в «Газель» — видео с места

SsangYong Actyon получил серьезные повреждения передней части кузова

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5 комментариев

Один из автомобилей был припаркован

В Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса автомобиль SsangYong Actyon врезался в припаркованную «Газель». Об этом 28 октября сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по всему, кроссовер влетел в Газель на скорости

— Водитель кроссовера SsangYong Actyon врезался на проспекте Карла Макса в «Газель», которую оставили на ночь на краю проезжей части, — указано в сообщении.

Судя по фото и видео, кроссовер получил серьезные повреждения передней части кузова. У автомобиля сильно смяло капот. При этом у «Газели» прицеп остался целым.

Информации о пострадавших нет. НГС выясняет подробности в ГАИ по Новосибирску.

Ранее мы писали о том, что еще один водитель кроссовера на новосибирской трассе сбил мужчину. После этого машина врезалась в грузовик.

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ДТП Кроссовер Газель Авария Новосибирск
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Комментарии
5
Почётный гражданин Левосибирска
6 минут
Теперь кроссовер пускать на запчасти ибо его ремонт встанет в половину цены целого автомобиля. К тому же, наверняка, геометрия кузова нарушена, а это приговор.
Гость
16 минут
Я тоже шол в узких джинсах . И на меня засмотрелся водятел и газель тормозит перед ним на разворот и он влетает под неё так же.
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