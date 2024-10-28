«Громыхнуло так, что соседи выбежали»: новосибирцев испугали жуткие звуки во дворе — это оказалось детской шалостью

Звуки, по словам жильцов, были громкие Источник: читательница НГС











В Ленинском районе Новосибирска на улице Блюхера, 46 вечером 27 октября жители дома испугались громких звуков во дворе и вызвали пожарных. Оказалось, что дети взрывали петарды. Об этом НГС сообщила одна из жительниц дома.

Дети сразу же убежали Источник: читательница НГС

— Громыхнуло так, что соседи выбежали на улицу. Вот такой беспредел от малолетних происходит! Может на видео этот «взрыв» не выглядит эпично, но громыхнуло так, что соседи выбежали на улицу. Звучало так, что я вызвала пожарных, пока мы бежали по подъезду. Очень стыдно перед всеми экстренными службами за такой вызов по вине этих беспредельщиков, — сообщила НГС сибирячка, а также предоставила видеозапись.

На видеозаписи видно, как дети что-то делают у припаркованных автомобилей во дворе дома, а затем убегают. После видны искры, а у припаркованных вдоль дороги автомобилей сработали сигнализации.

— Мало того, что они взрывают что-то во дворах в непосредственной близости к авто и подъездам, они еще это снимают. Пожарные прибыли быстро, — заключила местная жительница.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию уточняют.