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Происшествия «Громыхнуло так, что соседи выбежали»: новосибирцев испугали жуткие звуки во дворе — это оказалось детской шалостью

«Громыхнуло так, что соседи выбежали»: новосибирцев испугали жуткие звуки во дворе — это оказалось детской шалостью

Жители дома на Блюхера из-за взрывающихся петард вызвали пожарных

3 284
13 комментариев

Звуки, по словам жильцов, были громкие

В Ленинском районе Новосибирска на улице Блюхера, 46 вечером 27 октября жители дома испугались громких звуков во дворе и вызвали пожарных. Оказалось, что дети взрывали петарды. Об этом НГС сообщила одна из жительниц дома.

Дети сразу же убежали

— Громыхнуло так, что соседи выбежали на улицу. Вот такой беспредел от малолетних происходит! Может на видео этот «взрыв» не выглядит эпично, но громыхнуло так, что соседи выбежали на улицу. Звучало так, что я вызвала пожарных, пока мы бежали по подъезду. Очень стыдно перед всеми экстренными службами за такой вызов по вине этих беспредельщиков, — сообщила НГС сибирячка, а также предоставила видеозапись.

На видеозаписи видно, как дети что-то делают у припаркованных автомобилей во дворе дома, а затем убегают. После видны искры, а у припаркованных вдоль дороги автомобилей сработали сигнализации.

— Мало того, что они взрывают что-то во дворах в непосредственной близости к авто и подъездам, они еще это снимают. Пожарные прибыли быстро, — заключила местная жительница.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию уточняют.

Ранее НГС писал о том, что мужчины ночью подрывали петарды у мусорных баков на Дуси Ковальчук. Они разбудили жителей соседнего дома.

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Петарды Дети Взрыв МЧС
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Комментарии
13
жму 200
58 минут
тиктшнотворное поколение ростёт
Гость
29 минут
Петарда - детский сад. У нас сегодня ночью в Щ кто то из ружья жахнул или ещё что то более серьезное взорвалось.
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