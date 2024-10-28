Смертельное ДТП на Станционной и отец, удерживающий ребенка в жилье — главные события 27 октября

В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий, которые оказывают влияние на жизнь людей. Многие из них вызывают общественный интерес, но уследить за всем потоком информации не так просто. Мы собрали в одном дайджесте 5 новостей, которые заинтересовали читателей НГС 27 октября.
Отец заперся в квартире с 4-летним сыном
О происшествии сообщили спасатели 27 октября. По их данным, днем ранее в квартире на улице Зорге сибиряк заперся вместе с 4-летним сыном.
Как сообщили специалисты, отец в неадекватном состоянии насильно удерживал в жилье ребенка. После того, как мужчина увидел экипаж МАСС, он сам открыл дверь. В результате ребенка передали бабушке, а сибиряка — полиции.
В районе новосибирского села ограничили движение грузовиков
В селе Медведское Черепановского района ограничили проезд большегрузов. Об этом сообщили в ТУАД региона.
— Сегодня ночью ООО «Разрез богатырь» принято решение о прекращении движения по дороге своего большегрузного транспорта, — сообщили в управлении.
По данным ТУАД региона, на участке дороги необходимо проведение работ по полному восстановлению несущей способности дорожной одежды с устройством основания и покрытия.
Накануне читатель НГС прислал видео, как десятки большегрузов встали на дороге в селе Медведское. Он заявил, что машины оказались заблокированы из-за недовольства местных жителей.
Два человека оказались зажаты в искореженной машине после ДТП
27 октября в Новосибирске на улице Писемского произошла авария. Там столкнулись «Ниссан» и «Хонда» — на месте работали сотрудники служб.
— В одной из машин были зажаты мужчина и женщина. Пожарные МЧС России и спасатели МАСС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали их медикам, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Водитель сбил пешехода на Станционной — мужчина погиб
Авария произошла вечером на левом берегу Новосибирска. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 23-летний водитель Hyundai Elantra ехал по улице Станционная со стороны Порт-Артурской.
По предварительным данным, у дома №80а на Станционной сибиряк сбил человека, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.
— После чего пешехода отбросило под встречный автомобиль Toyota Camry, под управлением мужчины 1987 года рождения, — сообщили в ведомстве.
В результате мужчина-пешеход скончался от полученных травм. Ему на вид около 40 лет.
В Новосибирск идут холод и осадки
В Новосибирске синоптики дали прогноз погоды на шестидневную рабочую неделю.
Так, Гидрометцентр обещает достаточно теплый понедельник с дневной температурой в +6 градусов, а затем придет похолодание. Максимальная температура днем составит +4 градуса, ночью столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Синоптики также предупреждают о дождях с мокрым снегом.
Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует дождь со снегом с 29 по 31 октября. Дневная температура воздуха в городе составит от +1 до +5 градусов, в воскресенье возможно потепление до +7 градусов.