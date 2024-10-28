НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 749мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81

СРОЧНО

Смертельное ДТП на Станционной

Ипотека под 25%
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
На тротуаре бросили джип за 30 млн
Покупатель пивнушки бьет женщин
Грузовики-нарушители на дамбе ГЭС
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Новости в Telegram
Происшествия Смертельное ДТП на Станционной и отец, удерживающий ребенка в жилье — главные события 27 октября

Смертельное ДТП на Станционной и отец, удерживающий ребенка в жилье — главные события 27 октября

5 происшествий, которые заинтересовали читателей НГС

348
Написать комментарий

День оказался богат на события

В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий, которые оказывают влияние на жизнь людей. Многие из них вызывают общественный интерес, но уследить за всем потоком информации не так просто. Мы собрали в одном дайджесте 5 новостей, которые заинтересовали читателей НГС 27 октября.

Отец заперся в квартире с 4-летним сыном

О происшествии сообщили спасатели 27 октября. По их данным, днем ранее в квартире на улице Зорге сибиряк заперся вместе с 4-летним сыном.

Как сообщили специалисты, отец в неадекватном состоянии насильно удерживал в жилье ребенка. После того, как мужчина увидел экипаж МАСС, он сам открыл дверь. В результате ребенка передали бабушке, а сибиряка — полиции.

В районе новосибирского села ограничили движение грузовиков 

В селе Медведское Черепановского района ограничили проезд большегрузов. Об этом сообщили в ТУАД региона.

— Сегодня ночью ООО «Разрез богатырь» принято решение о прекращении движения по дороге своего большегрузного транспорта, — сообщили в управлении.

По данным ТУАД региона, на участке дороги необходимо проведение работ по полному восстановлению несущей способности дорожной одежды с устройством основания и покрытия.

Накануне читатель НГС прислал видео, как десятки большегрузов встали на дороге в селе Медведское. Он заявил, что машины оказались заблокированы из-за недовольства местных жителей.

Два человека оказались зажаты в искореженной машине после ДТП

27 октября в Новосибирске на улице Писемского произошла авария. Там столкнулись «Ниссан» и «Хонда» — на месте работали сотрудники служб.

— В одной из машин были зажаты мужчина и женщина. Пожарные МЧС России и спасатели МАСС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали их медикам, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Водитель сбил пешехода на Станционной — мужчина погиб

Авария произошла вечером на левом берегу Новосибирска. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 23-летний водитель Hyundai Elantra ехал по улице Станционная со стороны Порт-Артурской.

По предварительным данным, у дома №80а на Станционной сибиряк сбил человека, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— После чего пешехода отбросило под встречный автомобиль Toyota Camry, под управлением мужчины 1987 года рождения, — сообщили в ведомстве.

В результате мужчина-пешеход скончался от полученных травм. Ему на вид около 40 лет.

В Новосибирск идут холод и осадки

В Новосибирске синоптики дали прогноз погоды на шестидневную рабочую неделю.

Так, Гидрометцентр обещает достаточно теплый понедельник с дневной температурой в +6 градусов, а затем придет похолодание. Максимальная температура днем составит +4 градуса, ночью столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Синоптики также предупреждают о дождях с мокрым снегом.

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует дождь со снегом с 29 по 31 октября. Дневная температура воздуха в городе составит от +1 до +5 градусов, в воскресенье возможно потепление до +7 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск ДТП МАСС ГАИ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: мама восьмимесячной малышки назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ника,32

Влад,44

Елена Дмитриевна,47

Таша,46

Андрей,29

Ольга,46

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление