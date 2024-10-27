«Отбросило под автомобиль»: названы подробности смертельного ДТП на Станционной — водитель сбил пешехода

Погибшему на вид около 40 лет Источник: Госавтоинспекция НСО











В Новосибирске раскрыли подробности ДТП на улице Станционной, где водитель сбил пешехода. Выяснилось, что после произошедшего мужчину отбросило под встречный автомобиль — об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 20:50 часов. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Elantra, ехал по улице Станционная со стороны Порт-Артурской.

По предварительным данным, у дома №80а по улице Станционной сибиряк совершил наезд на пешехода. Последний пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

— После чего пешехода отбросило под встречный автомобиль Toyota Camry, под управлением мужчины 1987 года рождения, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии мужчина-пешеход скончался от полученных травм. В сообщении сказано, что погибшему на вид около 40 лет.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.