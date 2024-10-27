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Происшествия «Отбросило под автомобиль»: названы подробности смертельного ДТП на Станционной — водитель сбил пешехода

«Отбросило под автомобиль»: названы подробности смертельного ДТП на Станционной — водитель сбил пешехода

Личность погибшего устанавливается

1 115
4 комментария

Погибшему на вид около 40 лет

В Новосибирске раскрыли подробности ДТП на улице Станционной, где водитель сбил пешехода. Выяснилось, что после произошедшего мужчину отбросило под встречный автомобиль — об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 20:50 часов. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Elantra, ехал по улице Станционная со стороны Порт-Артурской.

По предварительным данным, у дома №80а по улице Станционной сибиряк совершил наезд на пешехода. Последний пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

— После чего пешехода отбросило под встречный автомобиль Toyota Camry, под управлением мужчины 1987 года рождения, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии мужчина-пешеход скончался от полученных травм. В сообщении сказано, что погибшему на вид около 40 лет.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.

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Несколько дней назад в Новосибирской области в ДТП с фурой погиб водитель Lada Kalina. Авария произошла в Кочковском районе.

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Комментарии
4
Поддерживаю
5 минут
Локоть ушел, а колея по Локоть живет и процветает на дорогах, на фото видна и улица Сибиряков Гвардейцев тому подтверждение, сделали по бкд теперь хуже чем была до капитального ремонта.
Гость
29 минут
Фото, как насмешка, такое яркое, цветное.
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