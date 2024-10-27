«На месте скончался»: в Новосибирске на Станционной собралась пробка — там сбили человека

Вечером 27 октября в Новосибирске на улице Станционная произошло ДТП. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», там сбили человека.
— На улице Станционной, около остановки «Завод Медпрепаратов», сбили насмерть человека, — сказано в сообщении.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска подтвердили НГС, что пешеход скончался на месте.
Судя по всему, на участке аварии собралась пробка. Данные об этом появились на сайте 2ГИС.
По информации сервиса, движение затруднено на Станционной в направлении Порт-Артурской.
Накануне в Новосибирской области водитель машины сбил человека. Момент ДТП попал на видео.