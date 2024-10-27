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В Новосибирске на Станционной сбили человека

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Происшествия «На месте скончался»: в Новосибирске на Станционной собралась пробка — там сбили человека

«На месте скончался»: в Новосибирске на Станционной собралась пробка — там сбили человека

Авария произошла в районе остановки «Завод Медпрепаратов»

593
1 комментарий

На месте затруднено движение


Вечером 27 октября в Новосибирске на улице Станционная произошло ДТП. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», там сбили человека.

— На улице Станционной, около остановки «Завод Медпрепаратов», сбили насмерть человека, — сказано в сообщении.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска подтвердили НГС, что пешеход скончался на месте.

Судя по всему, на участке аварии собралась пробка. Данные об этом появились на сайте 2ГИС.

На участке аварии собралась пробка

По информации сервиса, движение затруднено на Станционной в направлении Порт-Артурской.

Накануне в Новосибирской области водитель машины сбил человека. Момент ДТП попал на видео.

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ПО ТЕМЕ
ДТП Госавтоинспекция Новосибирск Станционная
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Комментарии
1
Красивая.
2 минуты
Бывает.
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