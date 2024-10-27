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Происшествия «Местонахождение неизвестно»: в Новосибирской области пропала 17-летняя девушка с розовыми волосами

«Местонахождение неизвестно»: в Новосибирской области пропала 17-летняя девушка с розовыми волосами

Она исчезла в Тогучинском районе

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12 комментариев

Местонахождение девушки неизвестно с 26 октября

В Новосибирской области пропала 17-летняя Диана Кошкина. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, подросток исчез в поселке Шахта Тогучинского района.

— С 26 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении группы отряда во «ВКонтакте».

Уточняется, что рост девушки составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы розовые длинные, глаза серо-голубые. Сибирячка была одета в черный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки и черную шапку, с собой — розовая сумочка.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о девушке по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112. НГС обратился в пресс-службу поискового отряда за комментарием.

В середине октября в Новосибирске пропал 9-летний мальчик. Позже его нашли живым.

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Комментарии
12
Гость
24 минуты
Прочитал комментарии. Сплошь какие-то омерзительные животные пишут. Без ума и сострадания.
Гость
30 минут
Квадробингом занимается небось...
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