«Местонахождение неизвестно»: в Новосибирской области пропала 17-летняя девушка с розовыми волосами

В Новосибирской области пропала 17-летняя Диана Кошкина. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, подросток исчез в поселке Шахта Тогучинского района.
— С 26 октября 2024 года ее местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении группы отряда во «ВКонтакте».
Уточняется, что рост девушки составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы розовые длинные, глаза серо-голубые. Сибирячка была одета в черный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки и черную шапку, с собой — розовая сумочка.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о девушке по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112. НГС обратился в пресс-службу поискового отряда за комментарием.
В середине октября в Новосибирске пропал 9-летний мальчик. Позже его нашли живым.