«Жить невозможно»: жителей Затона беспокоит шум по ночам — возле круглосуточного киоска собираются толпы

Шумную толпу заметили ночью на Затоне Источник: предоставила местная жительница











В Новосибирске жительница микрорайона Затон пожаловалась на шум по ночам. По ее словам, в районе многоквартирных домов собираются толпы — их замечают вблизи круглосуточного киоска.

Об этом женщина сообщила в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

— В киоске круглосуточно продают спиртные напитки, постоянно с пятницу до понедельника идет кутеж, пьянки, музыка, танцы, разборки, иногда и драки. Все это происходит в ночное время в микрорайоне Затон, Ленинский район, — заявила сибирячка.

В разговоре с НГС местная жительница (попросила не указывать имя в публикации) объяснила, что киоск находится вблизи домов по улице 2-я Портовая. По ее словам, скопление людей у торговой точки наблюдается в выходные дни с полуночи и до утра.

— С весны до поздней осени жить невозможно людям из-за шума под окнами. Мы не спим в выходные дни, а ведь нам нужно отдыхать, выспаться, чтобы опять работать неделю, — сообщила женщина.

Она уточнила, что на место вызывали полицию. По ее словам, сотрудники ведомства приезжали в ночь с 26 на 27 октября — вместе с полицейскими была Росгвардия.

Сибирячка сняла толпу на видео Источник: предоставила местная жительница

Женщина сняла площадку у киоска на видео. На кадрах видно толпу людей, которая стоит вблизи торговой точки. Там также оказались машины экстренных служб.

— Была драка небольшая между молодыми людьми, — уточнила сибирячка. — Там нападали на одного молодого человека несколько парней. Он хоть и выпивший был, вёл себя адекватно, и сам не допустил разгара драки, но и те, кто напал, видимо, немного боялись при полиции напасть сильнее.

Сибирячка утверждает, что сняла кадры ночью Источник: предоставила местная жительница











Она заявила, что потасовка между людьми случилась при сотрудниках полиции. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, поступали ли сообщения в ведомство.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в полиции.