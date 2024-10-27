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Происшествия «Жить невозможно»: жителей Затона беспокоит шум по ночам — возле круглосуточного киоска собираются толпы

«Жить невозможно»: жителей Затона беспокоит шум по ночам — возле круглосуточного киоска собираются толпы

Ночью 27 октября на место вызвали силовиков

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13 комментариев

Шумную толпу заметили ночью на Затоне

В Новосибирске жительница микрорайона Затон пожаловалась на шум по ночам. По ее словам, в районе многоквартирных домов собираются толпы — их замечают вблизи круглосуточного киоска.

Об этом женщина сообщила в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

— В киоске круглосуточно продают спиртные напитки, постоянно с пятницу до понедельника идет кутеж, пьянки, музыка, танцы, разборки, иногда и драки. Все это происходит в ночное время в микрорайоне Затон, Ленинский район, — заявила сибирячка.

В разговоре с НГС местная жительница (попросила не указывать имя в публикации) объяснила, что киоск находится вблизи домов по улице 2-я Портовая. По ее словам, скопление людей у торговой точки наблюдается в выходные дни с полуночи и до утра.

— С весны до поздней осени жить невозможно людям из-за шума под окнами. Мы не спим в выходные дни, а ведь нам нужно отдыхать, выспаться, чтобы опять работать неделю, — сообщила женщина.

Она уточнила, что на место вызывали полицию. По ее словам, сотрудники ведомства приезжали в ночь с 26 на 27 октября — вместе с полицейскими была Росгвардия.

Сибирячка сняла толпу на видео

Женщина сняла площадку у киоска на видео. На кадрах видно толпу людей, которая стоит вблизи торговой точки. Там также оказались машины экстренных служб.

— Была драка небольшая между молодыми людьми, — уточнила сибирячка. — Там нападали на одного молодого человека несколько парней. Он хоть и выпивший был, вёл себя адекватно, и сам не допустил разгара драки, но и те, кто напал, видимо, немного боялись при полиции напасть сильнее.

Сибирячка утверждает, что сняла кадры ночью

Она заявила, что потасовка между людьми случилась при сотрудниках полиции. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, поступали ли сообщения в ведомство.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в полиции.

По словам сибирячки, киоск принадлежит председателю совета ТОС «Затон». Руководитель организации выступил против публикации своего комментария в новостном материале.

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Шум Затон Новосибирск полиция
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Комментарии
15
За державу обидно!
40 минут
Затон--участкового нет,полиция приезжает ,когда все разойдутся, для молодёжи нет вообще ничего для какого то времяпроовождения, судоремонтный завод уничтожили ради застройщиков,а это было единственное место где работало большинство жителей Затона. Администрация района вообще сюда не касается,всем всё по барабану!Старую баню снесли,новую начали строить и вот уже лет 10 ни бани ни строителей.
Гость
1 час
Грузчики с озона и вайлдбериса со своими торгашками кофе и кассиршами по-другому Отдыхать Не Умеют...🤣🤣🤣🤣
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