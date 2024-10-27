На новосибирской трассе водитель кроссовера сбил мужчину — момент жуткого ДТП попал на видео

Авария произошла 26 октября Источник: «АСТ-54 Black», телеграм











В Новосибирской области водитель автомобиля сбил мужчину на дороге. Момент ДТП попал на видео — кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, авария произошла в Барабинском районе. На кадрах видно несколько грузовиков, которые стоят на трассе. Судя по видео, машины повреждены, — перед одной из них находятся два человека.

очевидец снял место ДТП на видео Источник: «АСТ-54 Black», телеграм

Затем на дороге появляется еще один автомобиль. На кадрах можно заметить, как транспорт движется в направлении людей — один из пешеходов пытался избежать столкновения.

Как сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла около 21:00 часов 26 октября. По предварительным данным, 52-летний водитель «Черри Тигго» ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска, когда совершил наезд на пешехода.

— После наезда на пешехода, автомобиль «Черри» совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Камаз, с последующим съездом в кювет, — объяснили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили пешеход и водитель «Черри». Обстоятельства произошедшего уточняются.