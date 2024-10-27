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Происшествия На новосибирской трассе водитель кроссовера сбил мужчину — момент жуткого ДТП попал на видео

На новосибирской трассе водитель кроссовера сбил мужчину — момент жуткого ДТП попал на видео

После этого машина врезалась в грузовик

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12 комментариев

Авария произошла 26 октября

В Новосибирской области водитель автомобиля сбил мужчину на дороге. Момент ДТП попал на видео — кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, авария произошла в Барабинском районе. На кадрах видно несколько грузовиков, которые стоят на трассе. Судя по видео, машины повреждены, — перед одной из них находятся два человека.

очевидец снял место ДТП на видео

Затем на дороге появляется еще один автомобиль. На кадрах можно заметить, как транспорт движется в направлении людей — один из пешеходов пытался избежать столкновения.

Как сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла около 21:00 часов 26 октября. По предварительным данным, 52-летний водитель «Черри Тигго» ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска, когда совершил наезд на пешехода.

— После наезда на пешехода, автомобиль «Черри» совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Камаз, с последующим съездом в кювет, — объяснили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили пешеход и водитель «Черри». Обстоятельства произошедшего уточняются.

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете участников аварии, просим сообщить НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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В ночь на 26 в Новосибирске грузовик насмерть сбил мужчину. Авария произошла в Советском районе.

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Комментарии
12
путник
56 минут
Новость естественно ужасная, но как всё-таки смешно выглядит, когда корреспондент пытается умничать и писать, типа сухим языком правоохранителей. Два водителя стоят перед машиной и думаю что-то там своё, а оказывается один из них был пешеход.
Гость
39 минут
"момент жуткого ДТП попал на видео" Где этот момент, что за момент, клей что ли?!
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