Столкнулись лоб в лоб: два человека оказались зажаты в искореженной машине после ДТП на Писемского

В Новосибирске на улице Писемского произошло лобовое столкновения «Ниссана» и «Хонды». Одна из машин получила настолько серьезные повреждения, что двух людей пришлось доставать спасателям.

— В одной из машин были зажаты мужчина и женщина. Пожарные МЧС России и спасатели МАСС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали их медикам, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Также отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить искры и возможности последующего возгорания.