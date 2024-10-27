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Два человека оказались зажаты после лобового ДТП

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Происшествия Столкнулись лоб в лоб: два человека оказались зажаты в искореженной машине после ДТП на Писемского

Столкнулись лоб в лоб: два человека оказались зажаты в искореженной машине после ДТП на Писемского

Пострадавших передали врачам

1 054
12 комментариев

На месте работали спасатели и скорая

В Новосибирске на улице Писемского произошло лобовое столкновения «Ниссана» и «Хонды». Одна из машин получила настолько серьезные повреждения, что двух людей пришлось доставать спасателям.

ДТП произошло сегодня, около 14:00 в Калининском районе.

— В одной из машин были зажаты мужчина и женщина. Пожарные МЧС России и спасатели МАСС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали их медикам, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Также отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить искры и возможности последующего возгорания.

Вы были свидетелем этого ДТП? Знаете пострадавших? Свяжитесь с редакцией

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Комментарии
12
Татьяна 53
17 минут
Да лишь бы живы были.
лёлик я
8 минут
Поставьте там камеры... Бюджет лопнет через год
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