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Происшествия «Был неадекватный»: отец заперся в квартире с 4-летним сыном на Зорге — пришлось вызывать спасателей

«Был неадекватный»: отец заперся в квартире с 4-летним сыном на Зорге — пришлось вызывать спасателей

Мужчину передали сотрудникам полиции

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4 комментария

Мужчина увидел спасателей и открыл дверь

В Новосибирске в квартире на улице Зорге сибиряк, по данным спасателей, в неадекватном состоянии, заперся вместе с 4-летним сыном. Инцидент произошел вчера, 26 октября, около 20:00 в Кировском районе.

— Отец в неадекватном состоянии насильно удерживал в квартире ребенка 4 лет. Дверь заблокирована. Удерживающий увидел экипаж МАСС с балкона, понял, что доступ будет обеспечен, сам открыл дверь. Ребенок был передан бабушке, в медицинской помощи не нуждался. Мужчина передан полиции, — говорится в сообщении МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.

Вы были свидетелем произошедшего? Знаете эту семью? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)

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В августе Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выкинул жену и маленькую дочь из окна квартиры на 16-м этаже.

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Комментарии
4
Гость
26 минут
Мне тоже соседка сказала. Ты не адекватный. Ты не адекватный. Ты не адекватный. Ты не адекватный. Ты не адекватный. Ты не адекватный. Ты не адекватный. Ты не адекватный. И убежала.
Гость
17 минут
Запомните парни, женщина должна сама обслуживать детей. Ваше дело только зачать. Живите в радость, знакомьтесь с разными, размножайтесь. И ни к коем случае не расписывайтесь, не женитесь. Женщина нужна только для утех.
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