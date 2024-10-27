«Был неадекватный»: отец заперся в квартире с 4-летним сыном на Зорге — пришлось вызывать спасателей

В Новосибирске в квартире на улице Зорге сибиряк, по данным спасателей, в неадекватном состоянии, заперся вместе с 4-летним сыном. Инцидент произошел вчера, 26 октября, около 20:00 в Кировском районе.
— Отец в неадекватном состоянии насильно удерживал в квартире ребенка 4 лет. Дверь заблокирована. Удерживающий увидел экипаж МАСС с балкона, понял, что доступ будет обеспечен, сам открыл дверь. Ребенок был передан бабушке, в медицинской помощи не нуждался. Мужчина передан полиции, — говорится в сообщении МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
В августе Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выкинул жену и маленькую дочь из окна квартиры на 16-м этаже.