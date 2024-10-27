Задержание главы фирмы и нападение собаки на ребенка: главные события 26 октября

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но некоторые остаются незамеченными. НГС собрал в одном дайджесте 5 важных событий, о которых стало известно в субботу, 26 октября.

В Новосибирске вспыхнул расселенный барак

Пожар произошел в Новосибирске на улице Степной, о возгорании сообщили в соцсетях. Выяснилось, что на участке загорелся расселенный деревянный барак. По данным МЧС, пожар ликвидировали 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

В Новосибирской области силовики задержали руководителя «Мегадома»

26 октября стало известно, что в Новосибирской области задержали руководителя компании «Мегадом». По данным НГС, речь идет о бывшем учредителе фирмы Евгении Мельникове.

Как сообщали в СК, уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) Следователи установили, что подозреваемый создал компанию, и в период с 27 июля 2023 года по 9 октября 2024 года обманом похитил более 25 миллионов рублей у новосибирцев, обещая построить дома. В октябре фигурант вышел из состава учредителей фирмы.

Десятки жителей Новосибирска с плакатами вышли на улицу

В субботу, 26 октября в Новосибирске прошел митинг. Десятки людей вышли на улицу Выборная и обратили внимание на проблему нехватки школ — об этом заявлялось на некоторых плакатах. НГС побывал на мероприятии и узнал, что происходило на акции.

В Новосибирской области заявили о нападении собаки на маленькую девочку

О нападении собаки на ребенка заявили в соцсетях. Так, подписчица паблика «Типичное Болотное» во «ВКонтакте» сообщила, что инцидент произошел 25 октября. Девочка оказалась в больнице.

В ЗСЖД раскрыли подробности ситуации. Как сообщили в компании, в тот день дежурный по станции Болотное узнал от машиниста проезжающего поезда о том, что на перегоне вдоль путей ходит ребенок. Рядом с ним была собака.

На место выехал бригадир Болотнинской дистанции пути — он увидел девочку 10 лет в порванной одежде и с рваными ранами. Сибиряк передал ребенка врачам скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Новосибирской области жители села заблокировали проезд грузовикам

Видео, как на дороге стоят большегрузы прислал редакции читатель НГС. Машины находились в селе Медведское Черепановского района. Транспорт возит щебень — со ссылкой на местную жительницу читатель заявил, что автомобили ездят круглыми сутками, создавая пыль и шум.