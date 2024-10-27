«Разогнался и пнул по лицу»: в пивном магазине Новосибирска завелся буйный покупатель, который бьет женщин — хозяин точки его защищает

Пивной магазин находится на левом берегу Новосибирска Источник: Настасья Медведева/NGS.RU











В одном из пивных магазинов Кировского района Новосибирска постоянный покупатель сильно избил другую посетительницу. Выяснилось, что это не первый инцидент в торговой точке — от обидчика страдали и другие дамы. По их словам, мужчина кидается исключительно на слабый пол, но руководство магазина и правоохранители бездействуют. Корреспондент НГС поговорила с участниками конфликта и попыталась разобраться в причинах, побудивших буяна к агрессии. Подробности — в нашем материале.

«Схватил за волосы и скинул с лестницы»

У пострадавшей огромный синяк, ссадины на лице и руке Источник: читательница НГС Татьяна











Жительница Кировского района Новосибирска Татьяна (имена пострадавших здесь и далее изменены по просьбе героинь публикации) зашла в пятницу вечером, 18 октября, с подругой в магазин «Пивовед», который расположен по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 23. Там у нее случился конфликт с другим покупателем алкоголя — Владимиром. По словам женщины, мужчина напал на нее без повода.

— Мы с подругой пришли в заведение. Там находился этот пьяный мужчина. Он изначально вёл себя неадекватно — громко включал музыку, рассказывал страшилки из детства о том, что гнобил весь Кировский район. Я у него что-то переспросила про это, он обматерил меня, и мы с подругой ушли. Через 30 минут вернулись, этот мужчина всё стоял в магазине с какой-то девушкой и почему-то начал выяснять со мной отношения, повышать голос, оскорблять плохими словами, кидаться, — вспоминает подробности произошедшего Татьяна.

Первый удар, по словам сибирячки, она получила в помещении — якобы Владимир врезал ей кулаком по лицу. От неожиданности Татьяна упала, а когда встала, мужчина продолжил кидаться на нее.

— В магазин, к моему счастью, зашли двое парней. Они его оттаскивали от меня, я его пнула между ног в ответ, а затем парни вытащили его на улицу. Я начала звонить в 112, но магазин находится в подвале, и связи там нет. Я вышла на улицу, а там он стоит, — описала события того вечера пострадавшая.

Женщина утверждает, что на улице Владимир ударил ее еще раз, как раз в тот момент, когда ей удалось дозвониться в экстренную службу. В результате нападения сибирячка выронила из рук телефон. А потом агрессор схватил покупательницу за волосы и скинул с лестницы, что находится возле заведения. Татьяна ушибла колено и правую руку.

В травматологии у Татьяны диагностировали ушиб Источник: читательница НГС Татьяна











— Он разогнался, пнул меня по лицу и убежал. Я встала и нашла свой телефон. Экстренная служба была еще на связи. Я попросила вызвать скорую и полицию, спустилась в магазин. Туда прибежал Владимир и начал угрожать, чтобы я даже не думала писать заявление и что он меня добьет. Парни вытащили его на улицу, потом приехали ГБР, но никого не нашли. Меня к тому времени увезли в больницу на скорой, — рассказала НГС Татьяна.

В травматологическом отделении больницы у сибирячки диагностировали ушиб мягких тканей лица, в районе глаза у нее появился огромный синяк. 21 октября она пошла писать заявление в полицию. Там сообщили, что полицейский патруль приезжал на место происшествия, но никого уже не было.

— В полиции мне сказали прямо, что законы РФ изменились и что мне нужно было сразу ехать в судмедэкспертизу и делать ее платно, а затем идти к участковому. Не хотели брать мое заявление и говорили, что никто не хочет этим заниматься. Потом вызвали участкового и заявление всё-таки приняли, — отметила пострадавшая.

Женщине также выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. Татьяна отметила, что еще не ходила к экспертам. Она также добавила, что в магазине есть камеры видеонаблюдения, но хозяин заведения не дал ей записи.

Ударил беременную за отказ продать пиво

В магазине разливного пива Владимир участвовал в конфликтах с рукоприкладством в отношении женщин уже не в первый раз. В июле 2024 года он ударил по голове Алину, которая работала там продавцом. Женщина находилась в положении.

— Пришел за пивом. Начал хамить. Я ему сказала, что с пивом стоять надо наверху (при входе в магазин находится небольшой барный стол для посетителей, которые хотят выпить на месте. — Прим. ред.). С этого всё началось. Я отказалась продавать ему пиво. Он меня по голове ударил. Я звонила в 112, но никто не приехал и не позвонил. Отработала, пошла домой, думала, что домой приедут, так как я адрес свой оставляла. Никто не приехал. Заявление писать тоже не стала, так как он по затылку ударил — решила, что никто за это не возьмется, — рассказала Алина.

Пострадавшая Татьяна и Алина знакомы между собой и отмечают, что были и другие случаи необъяснимой агрессии Владимира. Жители округи поговаривают о том, что однажды он ударил какую-то женщину в ТЦ и она подала на него в суд. Был и еще один неприятный инцидент.

— С одной девочкой, у которой сестра со мной работала в этом магазине, он встречался две недели. Один раз ее ударил, еще будучи в отношениях с ней, в другой раз — когда они уже расстались. Она была у сестры на работе, а он пришел как покупатель, — вспоминает Алина.

Пострадавшие Алина и Татьяна уверены: у Владимира проблемы с психикой, так как он нападет на беззащитных. Они ни разу не видели, чтобы он конфликтовал с мужчинами. Сибирячки возмущаются, что до сих пор никаких мер не принял хозяин заведения — по их мнению, таких людей нельзя впускать в общественные места.

«Бывшая получила за измену»

Редакции удалось связаться с главным героем всех этих неприятных происшествий — Владимиром. Мужчина не стал отрицать, что в октябре в пивнушке потасовка была, но отмечает, что на рукоприкладство его спровоцировали. Также сибиряк уверяет — Татьяна знакома с его экс-подругой.

— Это была провокация со стороны подружек моей бывшей, с которой я разбежался. Там больше наговора, чем действий. На камерах видеонаблюдения было видно прекрасно, что они меня неоднократно провоцировали. Я начал уходить из магазина, они меня догнали на улице и продолжили. Потом они кинулись на меня, я просто повалил и всё, не трогал пальцем, — объяснил мужчина произошедшее.

Владимир добавляет, что в магазине во время потасовки он был со своей знакомой, и сначала Татьяна с подругой пытались конфликтовать с ней, а затем уже переключились на него. Также сибиряк прокомментировал НГС прошлые стычки с женщинами в злополучном магазине.

Сибирячке дали направление на прохождение судмедэкспертизы Источник: читательница НГС Татьяна











— Бывшая за измену получила по лицу — я ей пощечину дал. А продавца уволили даже за ее язык, потому что она разговаривала с клиентом недостойно. Было такое обращение ко мне — «пошел ты туда», «пошел ты сюда». Я ей дал просто подзатыльник. Они все — подружки моей бывшей, — утверждает сибиряк.

Владимир также добавил, что сейчас из-за последнего инцидента с Татьяной у него начались проблемы. Ему уже звонили из полиции.

— Плюс к этому ко всему у меня судимость. У меня проблемы из-за этого. На рожон я не лез. На видео всё показано, как они себя вели, потому что они были неадекватные, в алкогольном опьянении, — заключил собеседник.

«Он нормальный, но очень вспыльчивый»

Собственник магазина Андрей Алкарев отметил в разговоре с корреспондентом НГС, что в курсе октябрьской потасовки. Мужчина утверждает, что видеозаписи действительно есть, но на них не попал основной конфликт. Также бизнесмен отказался предоставить НГС видео, отметив, что может показать его только полиции.

— На камеры ничего такого не попало. Не было прям избиения, потому что вроде как она получила на улице, а на улице у меня камер не было. Я только после этого случая установил там. По камерам слышно, как они там орут друг на друга, видно, что бегают. Я тоже хотел найти, интересно было посмотреть, но ничего не нашел. И мне все, кто был там, сказали, что это всё произошло на улице. Он ее прям побил там, — рассказал собственник заведения.

Владимира он знает, как постоянного покупателя. Характеризует его как веселого и позитивного человека. При этом хозяин магазина уверен, что конфликт спровоцировали женщины.

— Так он нормальный, адекватный, но очень вспыльчивый. Его завести можно прямо по щелчку пальца. Провокаторы получали от него, мужики-алкаши, которые за языком не следят. Он сразу их в себя приводит. А такого вообще никогда не было. Он всегда веселый, на позитиве. Если музыка играет, он танцует даже. Зачем она вообще ему что-то говорила? Просто промолчала бы, да и всё. Зачем докапываться, обзывать его? Он сидел. Сами, блин, провоцируют его, а потом бегают по полициям, — охарактеризовал ситуацию Андрей Алкарев.

Инцидент с продавцом владелец магазина назвал ссорой, а драку с бывшей девушкой Владимира — слухами.

— Они просто ругались с продавцом. Но она сама за языком не следила. Она его и посылала, и базарила на него. Я камеры смотрел. Она его вывела, и он ей подзатыльник ладошкой дал легонький, чтобы она успокоилась. Но она реально переборщила. Потом мне пожаловалась, я с ним поговорил, он всё понял и извинился. Про бывшую девушку я сказать ничего не могу, с синяками я ее никогда не видел, — заключил Андрей Алкарев.

Корреспондент НГС направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве факт обращения Татьяны в октябре подтвердили.

— В полицию поступило обращение от гражданки, которое принято и зарегистрировано. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Женщине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — пояснили в полиции.