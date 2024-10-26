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Происшествия «Работает наряд ДПС и скорой помощи»: машина врезалась в ограждение на разъезде Иня — видео с места аварии

«Работает наряд ДПС и скорой помощи»: машина врезалась в ограждение на разъезде Иня — видео с места аварии

По данным 2ГИС, на дороге образовался затор

769
2 комментария

Судя по фото, автомобиль поврежден

Вечером 26 октября в Новосибирске в районе разъезда Иня произошло ДТП. Автомобиль врезался в бетонное ограждение — об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

— На месте работает наряд ДПС и скорой помощи, — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли место ДТП на видео

Место аварии снял на видео очевидец. На кадрах видно поврежденный автомобиль, который стоит вблизи ограждения. Судя по видео, на участке находятся несколько машин полиции.

Данные о происшествии появились на сайте 2ГИС. По его данным, на участке затруднено движение.

— ДТП, скорая и ГИБДД, — пишет пользователь 2ГИС Светлана.

По данным сервиса, на участке затруднено движение

Несколько дней назад в Новосибирске на аварийном пешеходном переходе сбили 60-летнюю сибирячку. В Сети опубликовали видео момента ДТП.

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ДТП Разъезд Иня Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
29 минут
"машина врезалась в ограждение на разъезде Иня — видео с места аварии" "Судя по фото, автомобиль повреждён" Да ладно?! (с)
Гость
21 минута
Судьбу мира решали тыкая в смартфон?
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