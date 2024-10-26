«Работает наряд ДПС и скорой помощи»: машина врезалась в ограждение на разъезде Иня — видео с места аварии

Вечером 26 октября в Новосибирске в районе разъезда Иня произошло ДТП. Автомобиль врезался в бетонное ограждение — об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
— На месте работает наряд ДПС и скорой помощи, — сказано в сообщении.
Место аварии снял на видео очевидец. На кадрах видно поврежденный автомобиль, который стоит вблизи ограждения. Судя по видео, на участке находятся несколько машин полиции.
Данные о происшествии появились на сайте 2ГИС. По его данным, на участке затруднено движение.
— ДТП, скорая и ГИБДД, — пишет пользователь 2ГИС Светлана.
Несколько дней назад в Новосибирске на аварийном пешеходном переходе сбили 60-летнюю сибирячку. В Сети опубликовали видео момента ДТП.