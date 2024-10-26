В Кировской области рухнул вертолет санавиации. Трое человек погибли

В Кировской области рухнул вертолет Ми-2. Жесткая посадка, как сообщили в МЧС, произошла в лесу у деревни Белеенки. На борту находились четыре человека, трое из них мертвы. Поиски последнего члена экипажа продолжаются.
Как заявил губернатор региона Александр Соколов, внутри находились пилот, врач и два фельдшера. Вертолет принадлежит авиакомпании «Вятка-Авиа», он выполнял полет по заданию Центра медицины катастроф, сообщили Городским порталам в экстренных службах.
На месте падения борта произошел пожар. Ситуацию признали чрезвычайной.