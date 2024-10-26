Звали депутатов — никто не приехал: десятки жителей Новосибирска с плакатами вышли на улицу — что они требуют от властей

Люди вышли на улицу Выборная Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











В субботу, 26 октября, в Новосибирске прошел митинг. Горожане вышли на улицу Выборная — они высказались, в частности, за строительство новых школ.

Корреспондент НГС Егор Сафронов побывал на мероприятии и узнал, что требуют от властей местные жители.

У многих участников акции оказались плакаты Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











Горожане собрались возле одного из домов на улице Выборная после 16:00 часов. Кроме участников митинга, на месте оказались силовики — сотрудники полиции и Росгвардии. Вместе с тем местные жители заявили, что звали депутатов. Никто, по их словам, не приехал.

На месте работала полиция Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











В акции участвовало около 30-40 человек, среди них можно было заметить людей старшего возраста. Несмотря на это, жители вышли на улицу с плакатами — они посвящены проблеме нехватки школ.

В акции участвовали люди разных возрастов Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











— Хочу ходить в школу рядом с домом! — сказано на одном плакате.

— Магазины у нас легко найти. А куда детей развиваться вести? — сообщается на другом.

Организаторы митинга собирали подписи Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











Во время митинга организаторы собирали подписи участников — НГС заглянул в петицию и узнал, что именно просят горожане. Согласно документу, жители требуют от мэрии «в срочном порядке» провести проектные и строительные работы по возведению школ. Речь идет об участках на улицах Сузунской и Выборная — на последнем находилась школа №38.

Кроме школ, требования людей касались Инюшенского бора и культурно-досугового центра Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











— От депутатов совета депутатов Новосибирска внести изменения в генеральный план Новосибирска с целью исключения возможного сокращения площади Инюшенского бора и включения участков с кадастровыми номерами <…> в состав городских лесов, — также сказано в петиции.

Кроме того, еще одно требование касается создания культурно-досугового центра с современной публичной библиотекой.

На митинге было около 30-40 человек Источник: Егор Сафронов/NGS.RU











— В чем суть проблемы? Тут всего две школы, построенные ещё в Союзе. Нам нужны новые школы, мест не хватает, — сообщил НГС один из участников митинга, пожелавший остаться анонимным.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.