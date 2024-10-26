«Всю дорогу раздавили»: десятки грузовиков застряли в новосибирском селе — жители заблокировали им проезд

Инцидент произошел в селе Медведское Источник: предоставил Владимир











В селе Медведское Черепановского района десятки большегрузов встали на дороге. Автомобилям заблокировали проезд местные жители — об этом редакции заявил читатель НГС Владимир.

По его словам, инцидент произошел 26 октября в селе Медведск. Владимир прислал видео с грузовыми машинами.

— Жители перекрыли трассу, не пропускают большегрузы к щебенке. Вот такая колонна стоит, — говорит мужчина на видео. — Эти большие машины всю дорогу раздавили, поэтому местные жители никого не пускают. Щебенку на «Богатырь» возят, разрез. Там что-то строят.

В разговоре с НГС сибиряк уточнил, что снял видео около 16:50-17:00 часов. Перекрытие образовалось в центре села, возле школы — там, по его словам, были женщины и дети.

— Остановился, с женщиной поговорил. Они мотивируют тем, что дорогу провалили эти большегрузы, круглыми сутками ездят, — сказал мужчина. — Шум, гам, пылища. Боятся ребятишек на улицу выпустить.

На дороге оказались десятки грузовиков Источник: предоставил Владимир

Владимир заявил, что на место выехали экипаж ДПС и Росгвардия. Сибиряк не смог предоставить НГС контакты местных жителей для связи.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но в ведомстве на данный момент рекомендовали обратиться в местную администрацию. Корреспондент позвонил главе Медведского сельсовета Юрию Каричеву. Он объяснил, что произошло в населенном пункте.

— «Богатырь» строит железную дорогу с разреза, который проходит через территорию Медведского муниципального образования. Щебень, скалу, которую возят для строительства железной дороги, идет через село, — сказал Юрий Каричев. — Машины ходят днем и ночью. Груженные, беспокоят людей. Кто-то превышает скорость, кто-то — нет.

Он уточнил, что трасса — федеральная, ее собственником выступает ТУАД Новосибирской области. По словам Юрия Каричева, проблема образовалась около трех месяцев назад из-за строительства железной дороги — по ней будут ходить поезда и возить уголь с разреза. Грузовики возят щебень с Медведского карьера, который находится на территории одноименного муниципального образования.

— Дорога с карьера идет через центр села Медведское. Будет переезд: железная дорога, которая возит уголь, — сказал собеседник НГС. — Люди почему возмущаются? Потому что дети идут в садик, в школу — одна за одной машины идут, прям через центр села.

Он также объяснил, что на дороге устанавливали весовой контроль. На участке также присутствовали сотрудники ГАИ.

— ГАИ приедет — нормально едет, как только ГАИ уйдет, перевозчики…. Кто-то добросовестно, кто-то недобросовестно. А люди всё это замечают, возмущаются, — сказал Юрий Каричев.

Юрий Карич уточнил, что сегодня на месте были представители района и полицейские. На следующей неделе, с понедельника, в село должны приехать техника и дорожники для восстановительных работ. Ремонт, по словам представителя администрации сельсовета, пообещало выполнить ТУАД региона. «Богатырь» якобы оказал помощь — оплатил щебень.

— Собираются с этой недели, с понедельника, заходить. Пучины, которые разбиты, восстанавливать, чтобы обеспечить движение транспорта для жителей. Асфальт будут укладывать весной-летом следующего года, — сказал Юрий Каричев. — А в этот период — после того, как закончатся у них перевозки, они обязуются восстановить проезжую часть, отсыпать щебня, чтобы можно было проехать.

По словам главы села, интенсивное движение грузовиков прекратится дня через два-три, так как «Богатырь» закончит отсыпку железной дороги.

НГС обратился в ТУАД области и «Богатырь» за комментариями.

В августе НГС рассказывал, что разрез «Богатырь» расположен на территории Искитимского и Черепановского районов. ООО «Разрез Богатырь» — дочка горнодобывающей компании «Коулстар».