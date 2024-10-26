На месте пожарные: автомобиль слетел в кювет и перевернулся на новосибирской трассе — видео с места ДТП

В Новосибирской области 26 октября на трассе произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся — об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По его данным, речь идет об автомобиле Lada. Со ссылкой на подписчиков паблик сообщает, что авария произошла около 10:30 на 19 километре трассы «Сузун — Черепаново».
— Парень и девушка живы здоровы. На вид им лет 20, — сообщают в паблике со ссылкой на очевидца.
Место ДТП попало на видео. На кадрах видно пожарный автомобиль, вблизи которого находятся сотрудники службы.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области за комментарием.
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