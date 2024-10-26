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Автомобиль слетел в кювет и перевернулся

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Происшествия На месте пожарные: автомобиль слетел в кювет и перевернулся на новосибирской трассе — видео с места ДТП

На месте пожарные: автомобиль слетел в кювет и перевернулся на новосибирской трассе — видео с места ДТП

По словам очевидцев, авария произошла утром

1 837
6 комментариев

В Новосибирской области 26 октября на трассе произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся — об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По его данным, речь идет об автомобиле Lada. Со ссылкой на подписчиков паблик сообщает, что авария произошла около 10:30 на 19 километре трассы «Сузун — Черепаново».

— Парень и девушка живы здоровы. На вид им лет 20, — сообщают в паблике со ссылкой на очевидца.

Очевидцы сняли место ДТП на видео

Место ДТП попало на видео. На кадрах видно пожарный автомобиль, вблизи которого находятся сотрудники службы.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области за комментарием.

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ДТП Новосибирская область Кювет Госавтоинспекция
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Комментарии
6
Гость
1 час
Я надеюсь, в салоне были отвратительные иноагенты или их родственники?
Гость
1 час
Снова леворульный хлам! 😠
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