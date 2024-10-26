В Новосибирске загорелся расселенный барак — фото полыхающего здания

На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи Источник: «АСТ-54 Black / Telegram











В Новосибирске на улице Степной загорелся расселенный деревянный барак. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Уже не в первый раз. Всё никак догореть не могут. Их тут три, и они горят периодически, — заявляют очевидцы.

На кадрах видно, что возле горящего здания находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.

— Горит на втором этаже и кровле деревянного нежилого дома на улице Степная в Ленинском районе, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар ликвидируют 26 человек личного состава и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске произошел пожар на предприятии хлебобулочных изделий. https://ngs.ru/text/incidents/2024/10/25/74259461/