В Новосибирске загорелся расселенный барак — фото полыхающего здания

В Новосибирске на улице Степной загорелся расселенный деревянный барак. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Уже не в первый раз. Всё никак догореть не могут. Их тут три, и они горят периодически, — заявляют очевидцы.
На кадрах видно, что возле горящего здания находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.
— Горит на втором этаже и кровле деревянного нежилого дома на улице Степная в Ленинском районе, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пожар ликвидируют 26 человек личного состава и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске произошел пожар на предприятии хлебобулочных изделий. https://ngs.ru/text/incidents/2024/10/25/74259461/
Обновлено: Пожар ликвидирован. На это ушло 40 минут. Горение происходило в обоих подъездах, частично обрушился второй этаж. Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщили в МЧС.