«По решению перевозчика»: самолёт «Новосибирск — Дубай» развернулся на полпути и вернулся в Толмачёво

Самолёт почти долетел до Узбекистана, но затем развернулся Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Самолёт авиакомпании Flydubai, летевший из Новосибирска в Дубай, развернулся на половине пути и вернулся в Толмачёво. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Flightradar24».

На карте видно, что самолёт долетел практически до Узбекистана, затем развернулся и вернулся в Новосибирск.

Источник: Flightradar24











По данным онлайн-табло аэропорта, воздушное судно приземлилось в столице Сибири сегодня в 11:03. Что именно произошло — неизвестно.

— Действительно, в 11:03 самолёт произвел посадку — по решению перевозчика, — сказали корреспонденту НГС в аэропорту.

До авиакомпании Flydubau на момент написания материала дозвониться не удалось. Возможно, разворот самолёта связан с тем, что Иран сегодня закрыл своё воздушное пространство для полетов гражданской авиации из-за ударов Израиля. В случае появления подробностей публикация будет дополнена.