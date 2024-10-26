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Самолёт «Новосибирск – Дубай» вернулся в Толмачёво

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Происшествия «По решению перевозчика»: самолёт «Новосибирск — Дубай» развернулся на полпути и вернулся в Толмачёво

«По решению перевозчика»: самолёт «Новосибирск — Дубай» развернулся на полпути и вернулся в Толмачёво

Авиасудно вернулось приземлилось в Новосибирске в 11:03

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3 комментария

Самолёт почти долетел до Узбекистана, но затем развернулся

Самолёт авиакомпании Flydubai, летевший из Новосибирска в Дубай, развернулся на половине пути и вернулся в Толмачёво. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Flightradar24».

На карте видно, что самолёт долетел практически до Узбекистана, затем развернулся и вернулся в Новосибирск.

По данным онлайн-табло аэропорта, воздушное судно приземлилось в столице Сибири сегодня в 11:03. Что именно произошло — неизвестно.

— Действительно, в 11:03 самолёт произвел посадку — по решению перевозчика, — сказали корреспонденту НГС в аэропорту.

До авиакомпании Flydubau на момент написания материала дозвониться не удалось. Возможно, разворот самолёта связан с тем, что Иран сегодня закрыл своё воздушное пространство для полетов гражданской авиации из-за ударов Израиля. В случае появления подробностей публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал, что в Африке сбили самолет с россиянами на борту.

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Новосибирск Дубай Самолет Толмачево
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Комментарии
4
Жук
10 минут
Народ уже куртки в ручную кладь поубирал, а тут на тебе)))) Вэлком ту раша)))))
Гость
8 минут
Столько букв и практически ни о чем
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