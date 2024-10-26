Двигался задним ходом: грузовик насмерть сбил мужчину в Новосибирске — фото с места аварии

В Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
ДТП произошло в ночь на 26 октября — примерно в 3:20. 41-летний водитель грузовика MAN с прицепом при движении задним ходом у дома №12 по улице Терешковой наехал на пешехода.
— В результате произошедшего мужчина-пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Личность погибшего и его возраст в настоящее время устанавливаются.
Ранее НГС писал о том, что в ДТП с фурой на новосибирской трассе погиб водитель Lada Kalina.