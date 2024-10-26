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Происшествия Двигался задним ходом: грузовик насмерть сбил мужчину в Новосибирске — фото с места аварии

Двигался задним ходом: грузовик насмерть сбил мужчину в Новосибирске — фото с места аварии

ДТП произошло примерно в 3:20 ночи

1 037
5 комментариев

За рулем грузовика находился 41-летний мужчина

В Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло в ночь на 26 октября — примерно в 3:20. 41-летний водитель грузовика MAN с прицепом при движении задним ходом у дома №12 по улице Терешковой наехал на пешехода.

— В результате произошедшего мужчина-пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Личность погибшего и его возраст в настоящее время устанавливаются.

Ранее НГС писал о том, что в ДТП с фурой на новосибирской трассе погиб водитель Lada Kalina.

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Комментарии
6
Гость
12 минут
Сколько раз я жаловалась на эти ночные приезды фур - бес-по-лез-но.. и не надо писать про хлебушек и "кушать хочется". Да пофиг, я ночью спать хочу, а не вскакивать от звуков паркующегося монстра.
Гость
9 минут
Странно, что это впервые. Там и днем такие маневры. Нет там места для фур, приезжающих в магазин
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