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В Новосибирске вспыхнула хлебопекарня на Широкой

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Происшествия В Новосибирске вспыхнула хлебопекарня на Широкой

В Новосибирске вспыхнула хлебопекарня на Широкой

Из здания эвакуировались 40 человек

942
6 комментариев

Во время пожара никто не пострадал

В Новосибирске вечером 25 октября произошел пожар на предприятии хлебобулочных изделий на Широкой, 35. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в двухэтажном здании.

— По предварительным данным, горение происходило в доменной печи для обогрева здания. Открытое горение ликвидировали 30 человек и 9 единиц техники МЧС России на предварительной площади 10 квадратных метров. На это ушло менее часа, — пояснили в МЧС.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Новосибирске ночью с 16 на 17 октября загорелся частный дом возле ЖК «Ясный берег».

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Пожар Хлебопекарня Новосибирск
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Комментарии
6
Жук
9 минут
В детстве, с бабулей и дедом моими ходили за горячим хлебом в эту пекарню. В детстве это было целое событие. Ба и деда нет уже, и хлеб я давно не ем. Самые лучшие воспоминания.
eskimos
18 минут
широкую на широкую (с)
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