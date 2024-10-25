В Новосибирске вспыхнула хлебопекарня на Широкой

Во время пожара никто не пострадал Источник: МЧС по НСО











В Новосибирске вечером 25 октября произошел пожар на предприятии хлебобулочных изделий на Широкой, 35. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в двухэтажном здании.

— По предварительным данным, горение происходило в доменной печи для обогрева здания. Открытое горение ликвидировали 30 человек и 9 единиц техники МЧС России на предварительной площади 10 квадратных метров. На это ушло менее часа, — пояснили в МЧС.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Информация о пострадавших не поступала.