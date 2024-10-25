Под Новосибирском самосвал снес опору ЛЭП — грузовик кузовом зацепил провода

В Бердске самосвал снёс мачту электроснабжения. Авария произошла на улице Промышленная, вечером 25 октября, сообщает телеграм-канал «АвтоБердск- плюс».
По данным канала, у самосвала, который ехал в сторону улицы Химзаводской внезапно откинулся кузов, которым и задел мачту с кабелем, проложенную над дорогой.
На месте работают аварийные службы. Информация об отключениях в районе не поступала.
Ранее следователи СК возбудили уголовное дело из-за падения опоры ЛЭП в Бердске. 4 августа 2024 года водитель погрузчика перевозил бетонные плиты, строительный мусор и грунт вблизи опоры ЛЭП в Бердске. Ковш погрузчика транспортного ударил по опоре, что привело к ее падению.