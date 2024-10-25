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Происшествия Под Новосибирском самосвал снес опору ЛЭП — грузовик кузовом зацепил провода

Под Новосибирском самосвал снес опору ЛЭП — грузовик кузовом зацепил провода

Инцидент произошел в Бердске

1 297
24 комментария

На месте работают аварийные службы

В Бердске самосвал снёс мачту электроснабжения. Авария произошла на улице Промышленная, вечером 25 октября, сообщает телеграм-канал «АвтоБердск- плюс».

По данным канала, у самосвала, который ехал в сторону улицы Химзаводской внезапно откинулся кузов, которым и задел мачту с кабелем, проложенную над дорогой.

На месте работают аварийные службы. Информация об отключениях в районе не поступала.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело из-за падения опоры ЛЭП в Бердске. 4 августа 2024 года водитель погрузчика перевозил бетонные плиты, строительный мусор и грунт вблизи опоры ЛЭП в Бердске. Ковш погрузчика транспортного ударил по опоре, что привело к ее падению.

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Комментарии
24
Nafanya
51 минута
У меня дежа вю...
mr.Mister.
4 минуты
У местных пацанов или мужиков у всех руки из одного места растут!!??
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