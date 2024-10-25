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Происшествия Заставят отмывать подъезды: подростка, который из вредности вызвал спецслужбы соседке, поймали на новом хулиганстве

Заставят отмывать подъезды: подростка, который из вредности вызвал спецслужбы соседке, поймали на новом хулиганстве

В Новосибирске на хулиганстве поймали подростка, который портил жизнь соседке

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5 комментариев

Парень был в компании с приятелями

В Новосибирске подростка, вызвавшего из баловства экстренные службы в квартиру соседки, поймали на новом хулиганстве. На этот раз парень с приятелями пробрался в подъезд дома и сломал почтовый ящик.

Как рассказала НГС жительница Новосибирска Екатерина, речь идет о подъезде дома №91/4 по улице Выборная. Девушка живет в соседнем доме и поделилась с редакцией кадрами произошедшего.

— Он сломал почтовые ящики и пожарную сигнализацию, — заявила сибирячка.

Со ссылкой на местный чат девушка заявила, что с родителями парня связался председатель дома и договорились на выплату компенсации.

Инцидент случился несколько дней назад

НГС поговорил с жительницей дома, где произошел инцидент. Как объяснила редакции Юлия, подростков заметили 20 октября около 21:30.

— В этот момент соседи начали в чате общаться, почему сработала пожарная сигнализация во втором подъезде. Просмотрев камеры, я увидела подростков, которые зашли следом за курьером и начали заниматься вандализмом, — объяснила Юлия.

По словам сибирячки, почтовые ящики в подъезде закрыты на ключ, но один из парней «с силой вырвал и погнул» имущество. Она уточнила, что пожарную сигнализацию в здании подростки включили, когда побежали на выход.

Соседи узнали в одном из парней мальчика, который живет в соседнем доме, говорит Юлия сибирячка.

— По итогу собрания: УК оценит ущерб и выпустит акт о вандализме, будет выставлен счёт о замене ящиков, — заявила Юлия. — Опекуны согласны с тем, чтобы дети помыли лестничные пролёты с 1-19 этаж во всех подъездах.

Управляющей компанией дома выступает УК «Комфортная среда». НГС позвонил в приемную организации, но корреспондента не смогли связать с руководством компании.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что 20 октября подобные сообщения в полицию не поступали. Журналист также связался с Оксаной — матерью мальчика, которого узнали на видео. Она подтвердила, что ее сын был в подъезде.

— Мы возместим ущерб имущества. На этой неделе должны написать, сколько приписали за это все, — сообщила Оксана.

Женщина уточнила, что сумму планируется разделить на части, так как в подъезде находилось четыре парня. Часть работ семья оплатит, а другую сделают самостоятельно.

— Я разговаривала с ним, спрашивала: «Для чего ты оторвал один, например, ящик?» — сказала Оксана. — На видео он оторвал один ящик. Там, где пожарная сигнализация, он отодвинул железку. Он ее не сломал.

Мать подростка также заявила, что ее сын не включал пожарную сигнализацию — кнопку, по ее словам, вырвал другой мальчик. После произошедшего о ситуации рассказали Оксане — ей показали видео, и она отправилась к главному по подъезду. Они оценили ущерб от действий подростков.

— Сын попросил прощения. Все мальчики начали баловаться, ему сказали: «А ты что стоишь?». Он на инвалидности. Взял, сделал, не подумал даже, что есть видеокамера. Или, может быть, даже знал, что есть, — сказала Оксана.

Уборку, которую в наказание поручили детям, Оксана назвала «испытательным сроком».

— Это им дали, как бы, на проверку. Я убираю со своим мальчиком два подъезда. С первого по пятнадцатый этаж, — сказала Оксана.

Оксана также подтвердила, что месяц назад ее сын вызывал соседке экстренные службы — скорую помощь. По информации источника НГС, звонок в экстренные службы поступил на номер 112. 22 сентября в квартиру молодой девушки нагрянули сотрудники несколько служб, в том числе спасатели.

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Подростки Улица Выборная Новосибирск Хулиганство
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Комментарии
6
Гость ᠌
11 минут
Какой же сказочный...
Zemb
20 минут
ну все.. был блатной а теперь запарафинился "авторитет". главное чтобы этому юному гангстеру никто привет не оставил, в этих подъездах, из лепёшек и ручейков....
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